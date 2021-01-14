TEİAŞ, trafo merkezi işleri için ihaleye çıkacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 400/154/33 kilovoltuk (kV) Deri OSB GIS Trafo Merkezi tesis, yapım ve devreye alma işlerini ihale edecek.

TEİAŞ'ın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale, Dünya Bankası'nın "IPF Borçlularına Yönelik İhale Düzenlemelerinde" belirtilen teklif talebi yöntemiyle uluslararası rekabetçi ihale yoluyla gerçekleştirilecek.

Teklifler, 3 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te TEİAŞ toplantı salonunda teklif sahiplerinin temsilcilerinin huzurunda açılacak.

Teklifler, ihale saatine kadar 400/154/33 kilovoltuk (kV) Deri OSB GIS Trafo Merkezi için 400 bin avro ya da muadili serbest döviz kuru değerindeki geçici teminat ile birlikte sunulacak.