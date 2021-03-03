TEİAŞ, trafo merkezi işleri için ihaleye çıkacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 400/154/33 kilovoltuk (kV) Çiftlikköy GIS Trafo Merkezi tesis, yapım ve devreye alma ile garanti süresinin bitiminden sonra 5 yıllık tamir işlerini ihale edecek.

TEİAŞ'ın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale, Dünya Bankası'nın "IPF Borçlularına Yönelik İhale Düzenlemelerinde" belirtilen teklif talebi yöntemiyle uluslararası rekabetçi ihale yoluyla gerçekleştirilecek.

Teklifler, 4 Mayıs 2021 Salı günü, saat 14.00'te TEİAŞ toplantı salonunda teklif sahiplerinin temsilcilerinin huzurunda açılacak.