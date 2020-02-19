TEİS Başkanı Saydan'dan ilaç fiyatlarında kur güncellemesine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEİS Başkanı Saydan'dan ilaç fiyatlarında kur güncellemesine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

TEİS Başkanı Saydan'dan ilaç fiyatlarında kur güncellemesine ilişkin değerlendirme Açıklaması

7 saat önce

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaçlarda eczacı kar oranlarının yeniden belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Bu güncelleme sağlanmadığı takdirde bulunamayan ilaç sorunu ne kadar tedbir alınırsa alınsın devam edecek.

TEİS Başkanı Saydan'dan ilaç fiyatlarında kur güncellemesine ilişkin değerlendirme Açıklaması, System.String[]

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaçlarda eczacı kar oranlarının yeniden belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Bu güncelleme sağlanmadığı takdirde bulunamayan ilaç sorunu ne kadar tedbir alınırsa alınsın devam edecek." ifadesini kullandı.

Saydan, yazılı açıklamasında, Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararına göre bugünden geçerli olacak ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kurunun yüzde 12,1 artışla 3,40'tan, 3,81 liraya yükseltildiğini anımsattı.

Bu sene ilaçta avro değerinin 3,81 lira olarak belirlendiğini ve fiyatların tespitinde kullanılan avro kurunun geçen yıla göre 41 kuruş arttığını aktaran Saydan, ilaç ve eczacılık hizmetinin sürdürülebilirliği açısından İlaç Fiyat Kararnamesi'nin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Saydan şunları kaydetti:

"İlaç fiyatlandırmasında yılda bir defa avro kuruna bağlı olan uygulamadan vazgeçilerek belirli aralıklarla enflasyon oranında artış yapılması sağlanmalı. Artan işletme giderlerimiz göz önünde bulundurularak ilaç fiyat değişikliklerinde özellikle 4 ve 5'inci kademe ilaçlarda eczacı kar oranları yeniden belirlenmeli. Bu güncelleme sağlanmadığı takdirde bulunamayan ilaç sorunu ne kadar tedbir alınırsa alınsın devam edecek. Yeni molekül ilaçlar ülkemize gelmeyecek ve yerli ilaç üretimine ağırlık verilmesini sağlayacak olan milli ilaç projesi tam anlamıyla hayata geçmeyecektir."

Nurten Saydan, Türkiye'de ilaç tüketiminin bölgelere hatta şehirlere göre değişiklik gösterdiğini vurgulayarak, "Bazı illerde yoka giren ilaçlar, başka illerde hala bulunabiliyor. Bunun için 6197 sayılı kanunumuzda 'eczaneler arası takas' yapılabilmesi mümkün olmasına rağmen sadece il içi takas uygulamasına izin veriliyor. Bu durum komşu illerdeki eczacı meslektaşlarımızdan bile vatandaşlarımızın ilaçlarını takas edip almamıza engel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nurten Saydan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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