TEİS Başkanı Saydan: Gurbetçilerin acil dışındaki ilaçları karşılanmıyor

SGK'nın geçici süre ile Türkiye'de bulunan gurbetçileri turist olarak kabul ettiğini ve sadece acilde yazılan ilaçlarını karşıladığını belirten TEİS Başkanı Saydan, duyuru yapılmadan başlanan sistemin eczacıları zor durumda bıraktığını söyledi.