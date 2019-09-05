Son Dakika Haberleri: TEİS Başkanı Saydan: Gurbetçilerin acil dışındaki ilaçları karşılanmıyor
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TEİS Başkanı Saydan: Gurbetçilerin acil dışındaki ilaçları karşılanmıyor

3 saat önce

SGK'nın geçici süre ile Türkiye'de bulunan gurbetçileri turist olarak kabul ettiğini ve sadece acilde yazılan ilaçlarını karşıladığını belirten TEİS Başkanı Saydan, duyuru yapılmadan başlanan sistemin eczacıları zor durumda bıraktığını söyledi.

TEİS Başkanı Saydan: Gurbetçilerin acil dışındaki ilaçları karşılanmıyor, System.String[]

SGK'nın geçici süre ile Türkiye'de bulunan gurbetçileri turist olarak kabul ettiğini ve sadece acilde yazılan ilaçlarını karşıladığını belirten TEİS Başkanı Saydan, duyuru yapılmadan başlanan sistemin eczacıları zor durumda bıraktığını söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:54 
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