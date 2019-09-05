TEİS Başkanı Saydan: Gurbetçilerin acil dışındaki ilaçları karşılanmıyor
3 saat önce
SGK'nın geçici süre ile Türkiye'de bulunan gurbetçileri turist olarak kabul ettiğini ve sadece acilde yazılan ilaçlarını karşıladığını belirten TEİS Başkanı Saydan, duyuru yapılmadan başlanan sistemin eczacıları zor durumda bıraktığını söyledi.
SGK'nın geçici süre ile Türkiye'de bulunan gurbetçileri turist olarak kabul ettiğini ve sadece acilde yazılan ilaçlarını karşıladığını belirten TEİS Başkanı Saydan, duyuru yapılmadan başlanan sistemin eczacıları zor durumda bıraktığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:54
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