Teis Başkanı Saydan: Vatandaşlarımız, 1 Temmuz'dan İtibaren, Hasta Alt Bezlerini Yine Eczanelerimizden, Ama Ücretli Olarak Temin Edebilecek

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hasta alt bezi kullananlar için 1 Temmuz'dan itibaren aylık ücret ödeyeceğini belirterek, "Vatandaşlarımız, 1 Temmuz'dan itibaren, SGK'nın ödediği bir aylık ödemeye istinaden hasta alt bezlerini yine eczanelerimizden, ama ücretli olarak temin edebileceklerdir. Vatandaşlarımıza bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını bildirmek istiyoruz" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, SGK'nın hasta bezi teminindeki yeni uygulamasına ilişkin bilgi verdi. Saydan, açıklamasında şunları kaydetti:

"YENİ DÜZENLEME İLE BÜTÜN YÜK HASTASI OLAN VATANDAŞIN SIRTINA BİNECEK"

"1 Haziran 2022 tarihli ve 31853 sayılı Resmi Gazete'de Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon kararı ve Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayınlanarak SGK, hasta alt bezi kullananlar için 1 Temmuz'dan itibaren aylık ücret ödeyeceğini duyurdu. SGK, mevcut uygulamada bezin bir tanesinin 1,88 TL'sini karşılıyordu. Kurum tarafından karşılanan hasta bezi sayısı ise bir aylık 120 adet olarak belirlenmişti.

SGK'nın eczanelerimize ödediği ücret KDV hariç 225,60 TL, KDV dahil 243,65 TL'dir. Zaten güncel bez fiyatlarına göre çok yetersiz olan bu ücretin artırılması beklenirken fiyatta güncelleme yapılmadan hayata geçecek yeni düzenleme ile bütün yük, bez kullanan hastası olan vatandaşın sırtına binecektir.

"BU DURUM ECZANELERİMİZDEN KAYNAKLANMIYOR"

Uygulama öncesi dönemde, eczanelere reçete ve raporları ile başvuran hastaların iki aylık hasta altı bezleri eczaneler tarafından temin edilerek SGK'ya fatura edilmekte ve bedelleri eczanelere kurum tarafından ödenmekteydi. Uygulamayla birlikte vatandaşlarımız, 1 Temmuz'dan itibaren, SGK'nın ödediği bir aylık ödemeye istinaden hasta alt bezlerini yine eczanelerimizden, ama ücretli olarak temin edebileceklerdir. Senelerdir eczanelerimizden hasta yakınlarına bez alan vatandaşlarımıza, bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını, 1 Temmuz Cuma gününden itibaren yeni uygulamanın başlayacağını bildirmek istiyoruz."