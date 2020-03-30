TEİS Genel Başkanı Saydan'dan Kovid-19'a yönelik

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kanıtlanmamış hiçbir ilaç ya da gıda takviyesinin kullanılmaması gerektiğini belirterek, internette dolaşan safsatalara inanılmaması ve Sağlık Bakanlığına kulak verilmesi uyarısında bulundu.

Saydan, yazılı açıklamasında, Kovid-19'dan dolayı Türkiye'de olağanüstü tedbirler alınarak, sürecin atlatılmaya çalışıldığını anımsattı.

Dünyanın topyekün mücadele verdiği bu günlerde vatandaşların yanlış ürünlere yönelmemeleri konusunda uyarı yapan Saydan, "Bu süreçte herkes kendini uzman zannediyor. Herkes birbirine ilaç ve bitkisel ürün tavsiyesinde bulunuyor. Bu tip ürünleri eczacınıza danışmadan almayın ve de kullanmayın." ifadesini kullandı.

Saydan, bu süreçte herkesin tedbirli, sakin olması ve akılcı davranması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal medyada ve internet gibi ortamlarda ilaç ve gıda takviyesi ürünleri öneriliyor. Üstelik bitkisel olduğu için üstün özellikli ve de zararsız olduğu iddia ediliyor. Lütfen bunlara kulak asmayın. Dünyada bir kez daha görüldü ki bilim ve tıbbın önüne hiçbir şey geçemez.

Yanlış ilaç kullanımı ölümcül sonuçlar doğuruyor. Hayatımızın tam ortasına düşen koronavirüs hakkında kesinleşmemiş birçok bilgi var ve bu bilgilerden daha fazla yanlış bilgi var. Koronavirüs için kanıtlanmamış hiçbir ilaç ya da doktorun veya eczacının önermediği gıda takviyesi kullanılmamalı. Zira, yanlış ilaç kullanımı da ölümcüldür. Sağlık otoritelerinin söylediklerine harfiyen uyalım. Biz eczacılar, internette dolaşan safsatalara inanmamanızı ve sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığına kulak vermenizi istiyoruz."