Üye Girişi
TEİS'ten bazı ilaçların tedarikindeki sıkıntıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

TEİS'ten bazı ilaçların tedarikindeki sıkıntıya ilişkin açıklama Açıklaması

01.12.2021 11:34
TEİS'ten bazı ilaçların tedarikindeki sıkıntıya ilişkin açıklama Açıklaması

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS),"Piyasada bulunmayan çoğu ilaç, fiyatı 10-50 Türk lirası arasında olan ilaçlar olup yapılan denetimlerde stoklandığı değil, takip sisteminden kaynaklı uyumsuzluklar yüzünden stok hatası nedeniyle eczanelerde varmış gibi göründüğü tespit edilmiştir.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS),"Piyasada bulunmayan çoğu ilaç, fiyatı 10-50 Türk lirası arasında olan ilaçlar olup yapılan denetimlerde stoklandığı değil, takip sisteminden kaynaklı uyumsuzluklar yüzünden stok hatası nedeniyle eczanelerde varmış gibi göründüğü tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.

TEİS'ten yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelindeki tüm eczacıların ilaç temininde sıkıntı çektiği ve hastaların mağdur olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu sürecin başlıca sebebi, Bakanlığın ilaç fiyatlandırma politikasında izlediği baskılayıcı tutum olmakla birlikte üretici ve aracı paydaşların işletme maliyetlerini elde ettikleri gelirle karşılayamadıkları noktada üretimden/tedarikten vazgeçmeleridir." ifadesi kullanıldı.

Avro kurunun 14 liraya ulaştığı ekonomik gerçeğine karşın, Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç fiyatları belirlenirken baz alınan avro kurunun hala 4,5 lira seviyesinde kaldığı belirtilen açıklamada, ekonomik açıdan çelişkili bu durumun tüm sektöre, dengeleyemeyeceği bir yük getirdiği aktarıldı.

"İskonto yapmayan ilaç firmalarının ürünlerini zararına satmaya devam ediyoruz"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda ilaç temininde yaşanan aksaklıkların, eczanelerden kaynaklandığı, eczacıların bu ilaçların piyasaya arzına engel olduğu şeklinde yapılan asılsız haberler bizleri derinden üzmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokol gereği, devlete iskonto yapma sözü vermesine rağmen bu iskontoyu yapmayan ilaç firmalarının ürünlerini dahi değil karsız, zararına satmaya devam edip kamu sağlığını her şeyin üstünde tutan biz eczacıların, 2022 yılının şubat ayında ne kadar zam alacağı dahi netleşmemiş ilaçları stok yapıp satmadığımız yönündeki iddiaların akıl ve mantık çerçevesinde izahı bulunmamaktadır."

Ülkede sağlık otoritesinin başında olan Sağlık Bakanının 27 Kasım tarihli açıklamasıyla bahse konu ilaç temin sıkıntısının eczanelerle alakalı olmadığının belirtildiği kaydedilen açıklamada, üretilen tüm beşeri tıbbi ürünlerin üretim bandından son kullanıcıya kadar nerede olduğu bilgisinin dünyada sadece Türkiye'de uygulanan İlaç Takip Sistemi (İTS) ile anlık olarak takip edildiği anlatıldı.

Açıklamada, bir ürünün hangi firmanın ya da ecza deposunun stokunda ne kadar süre kaldığının bu sistemden görülebildiği ve Sağlık Bakanlığınca yapılan incelemelerle de sorunun eczanelerden kaynaklanmadığının bir kez daha ortaya konulduğu vurgulandı.

"Gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalı"

TEİS açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Kaldı ki piyasada bulunmayan çoğu ilaç, fiyatı 10-50 Türk lirası arasında olan ilaçlar olup yapılan denetimlerde stoklandığı değil, takip sisteminden kaynaklı uyumsuzluklar yüzünden stok hatası nedeniyle eczanelerde varmış gibi göründüğü tespit edilmiştir. Bu sayede, İTS'nin Medula Provizyon Sistemi ve eczane programları ile uyumsuzluk sorununun çözümü ve fiili stoklarla İTS'deki kayıtların uyumlu hale getirilmesi için bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu da tüm kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir.

Halkın birincil sağlık danışmanı olan biz eczacılar, kamu sağlığını her şeyin üstünde tuttuğumuzu ve hiçbir hastamızın tedavisinin bu ve benzeri sorunlar sebebiyle yarım kalmasına izin vermediğimizi bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyor, İTS'nin diğer sistemlerle yaşadığı uyum sorununun çözülerek eczacıların bu gibi asılsız ithamlarla muhatap kalmaması için yetkililerin gerekli düzenlemeleri ivedilikle yapmalarını talep ediyoruz."

İlaç Takip Sistemi, Türk, İlaç, TEİS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEİS'ten bazı ilaçların tedarikindeki sıkıntıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş kadrosunda değişim zamanı geldi 11:54 Beşiktaş kadrosunda değişim zamanı geldi Altının gram fiyatı 780 lira seviyesine çıktı! 11:43 Altının gram fiyatı 780 lira seviyesine çıktı! Babasını öldüren şahıstan şaşkınlık yaratan sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın 11:41 Babasını öldüren şahıstan şaşkınlık yaratan sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın 16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü 11:40 16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum 11:36 Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?

Son Dakika Haberleri
11:48 Fenerbahçe'de yeni hoca senaryoları konuşulmaya başlandı! Bir isim öne çıkıyor!
11:42 Altının gram fiyatı 780 lira seviyesine çıktı!
11:42 İETT şoförüyle ambulans sürücüsü arasında yol tartışması! İETT şoförü görevden alındı
11:41 Babasını öldüren şahıstan şaşkınlık yaratan sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın
11:40 Son dakika magazin haberleri
11:39 Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a yaylım ateşi: Bak aslanım!
11:36 Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı
11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi
11:31 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:26 Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!
Galatasaraylı Taffarel Liverpool'a hoca oldu! Galatasaraylı Taffarel Liverpool'a hoca oldu!         
11:58
Fenerbahçe'de yeni hoca senaryoları konuşulmaya başlandı! Bir isim öne çıkıyor! Fenerbahçe'de yeni hoca senaryoları konuşulmaya başlandı! Bir isim öne çıkıyor!         
11:49
İETT şoförüyle ambulans sürücüsü arasında yol tartışması! İETT şoförü görevden alındı İETT şoförüyle ambulans sürücüsü arasında yol tartışması! İETT şoförü görevden alındı         
11:42
Son dakika magazin haberleri Son dakika magazin haberleri         
11:40
Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a yaylım ateşi: Bak aslanım! Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a yaylım ateşi: Bak aslanım!         
11:40
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle gündeme gelen Bilge Öztürk, bikinili pozlarını paylaştı Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle gündeme gelen Bilge Öztürk, bikinili pozlarını paylaştı         
01:06
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 12:01:37. #1.12#
SON DAKİKA: TEİS'ten bazı ilaçların tedarikindeki sıkıntıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement