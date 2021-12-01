TEİS'ten bazı ilaçların tedarikindeki sıkıntıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS),"Piyasada bulunmayan çoğu ilaç, fiyatı 10-50 Türk lirası arasında olan ilaçlar olup yapılan denetimlerde stoklandığı değil, takip sisteminden kaynaklı uyumsuzluklar yüzünden stok hatası nedeniyle eczanelerde varmış gibi göründüğü tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.

TEİS'ten yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelindeki tüm eczacıların ilaç temininde sıkıntı çektiği ve hastaların mağdur olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu sürecin başlıca sebebi, Bakanlığın ilaç fiyatlandırma politikasında izlediği baskılayıcı tutum olmakla birlikte üretici ve aracı paydaşların işletme maliyetlerini elde ettikleri gelirle karşılayamadıkları noktada üretimden/tedarikten vazgeçmeleridir." ifadesi kullanıldı.

Avro kurunun 14 liraya ulaştığı ekonomik gerçeğine karşın, Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç fiyatları belirlenirken baz alınan avro kurunun hala 4,5 lira seviyesinde kaldığı belirtilen açıklamada, ekonomik açıdan çelişkili bu durumun tüm sektöre, dengeleyemeyeceği bir yük getirdiği aktarıldı.

"İskonto yapmayan ilaç firmalarının ürünlerini zararına satmaya devam ediyoruz"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda ilaç temininde yaşanan aksaklıkların, eczanelerden kaynaklandığı, eczacıların bu ilaçların piyasaya arzına engel olduğu şeklinde yapılan asılsız haberler bizleri derinden üzmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokol gereği, devlete iskonto yapma sözü vermesine rağmen bu iskontoyu yapmayan ilaç firmalarının ürünlerini dahi değil karsız, zararına satmaya devam edip kamu sağlığını her şeyin üstünde tutan biz eczacıların, 2022 yılının şubat ayında ne kadar zam alacağı dahi netleşmemiş ilaçları stok yapıp satmadığımız yönündeki iddiaların akıl ve mantık çerçevesinde izahı bulunmamaktadır."

Ülkede sağlık otoritesinin başında olan Sağlık Bakanının 27 Kasım tarihli açıklamasıyla bahse konu ilaç temin sıkıntısının eczanelerle alakalı olmadığının belirtildiği kaydedilen açıklamada, üretilen tüm beşeri tıbbi ürünlerin üretim bandından son kullanıcıya kadar nerede olduğu bilgisinin dünyada sadece Türkiye'de uygulanan İlaç Takip Sistemi (İTS) ile anlık olarak takip edildiği anlatıldı.

Açıklamada, bir ürünün hangi firmanın ya da ecza deposunun stokunda ne kadar süre kaldığının bu sistemden görülebildiği ve Sağlık Bakanlığınca yapılan incelemelerle de sorunun eczanelerden kaynaklanmadığının bir kez daha ortaya konulduğu vurgulandı.

"Gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalı"

TEİS açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Kaldı ki piyasada bulunmayan çoğu ilaç, fiyatı 10-50 Türk lirası arasında olan ilaçlar olup yapılan denetimlerde stoklandığı değil, takip sisteminden kaynaklı uyumsuzluklar yüzünden stok hatası nedeniyle eczanelerde varmış gibi göründüğü tespit edilmiştir. Bu sayede, İTS'nin Medula Provizyon Sistemi ve eczane programları ile uyumsuzluk sorununun çözümü ve fiili stoklarla İTS'deki kayıtların uyumlu hale getirilmesi için bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu da tüm kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir.

Halkın birincil sağlık danışmanı olan biz eczacılar, kamu sağlığını her şeyin üstünde tuttuğumuzu ve hiçbir hastamızın tedavisinin bu ve benzeri sorunlar sebebiyle yarım kalmasına izin vermediğimizi bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyor, İTS'nin diğer sistemlerle yaşadığı uyum sorununun çözülerek eczacıların bu gibi asılsız ithamlarla muhatap kalmaması için yetkililerin gerekli düzenlemeleri ivedilikle yapmalarını talep ediyoruz."