TEİS'ten eczanelerdeki "kağıt reçete tarama" işleminin süresiz ertelenmesi talebi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık TEİS'ten eczanelerdeki 'kağıt reçete tarama' işleminin süresiz ertelenmesi talebi - Son Dakika

TEİS'ten eczanelerdeki "kağıt reçete tarama" işleminin süresiz ertelenmesi talebi

6 saat önce

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a yazdığı açık mektupta, eczanelerde "kağıt reçete tarama" işleminin süresiz ertelemesi talebinde bulundu.

TEİS'ten eczanelerdeki

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a yazdığı açık mektupta, eczanelerde "kağıt reçete tarama" işleminin süresiz ertelemesi talebinde bulundu.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Selçuk'a, pandemi ilan edilen Kovid-19'dan dolayı Türkiye'nin geçtiği şartlar göz önüne alınarak reçete tarama işlemlerinin ertelenmesine ilişkin taleplerinin yer aldığı açık mektup gönderdiğini bildirdi.

Açık mektubu kamuoyuyla paylaşan Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 24 Aralık 2019'da eczanelerin kağıt reçeteleri tarayarak elektronik ortama aktarmaları gerektiğine ilişkin "Eczane Faturalarının ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında" başlıklı duyuru yayımladığını anımsatarak, "Kağıt reçete tarama işleminin süresiz ertelenmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Saydan, mektubunda şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, virüsle mücadele ve yayılımın engellenmesi için çeşitli iş ve işlemler gerçekleştirmektedir. Bu mücadelede eczane eczacıları tüm risklere rağmen büyük bir özveri ile en ön safta ilaç ve eczacılık hizmetini kesintisiz sürdürmektedir. Tüm sağlık otoriteleri de bulaş riskinin en az seviyeye inmesi için yüzey temasının en az seviyede olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu dönemde eczanelerimizde raporlu hastaların devam reçetelerini girmek de dahil olmak üzere olağanüstü bir iş yükü ve buna bağlı olarak da risk artışı yaşamaktayız."

Yoğun iş koşulları altında çalıştıklarını belirten Saydan mektupta, "Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli serbest eczane eczacıları ve çalışanlarının kağıt reçete tarama işlemi kaynaklı kontaminasyon riski göz önünde bulundurularak, bahse konu tarama işleminin süresiz ertelenmesi ve elektronik reçete oranlarının yüzde 95'i geçmesi durumunda yeniden değerlendirilmek üzere gündeme getirilmesi hususunda duyuru yapılmasının sağlanması için gereğini görüş ve müsaadelerinize arz ederim." ifadelerine yer verdi.

Nurten Saydan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:00 Kaynak: AA

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