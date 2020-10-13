TEİS'ten "marketlerde 'eczanemsi' reyonlar" uyarısı - Son Dakika

TEİS'ten "marketlerde 'eczanemsi' reyonlar" uyarısı

13.10.2020 11:55
TEİS'ten

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, takviye edici gıdaların ilaç ve eczane süsü verilerek eczane dışında satışına yönelik girişimlerin önlenmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) yasal başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, takviye edici gıdaların ilaç ve eczane süsü verilerek eczane dışında satışına yönelik girişimlerin önlenmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) yasal başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, bazı market zincirlerinin, vitaminler, bağışıklık ve gıda takviyesi olarak bilinen ilaçları reyonlarına koyarak, "eczanemsi" tasarımlarını hayata geçirmeye başladığını öne sürdü.

Bu market zincirlerinin reyonlarında eczane algısı oluşturacak 'E' tabelası, bu algıyı güçlendirecek şekilde doktor stetoskopu, eczacılıkta kullanılan havan, ilaç kapsülü gibi görseller kullanıldığına işaret eden Saydan, ilacın eczaneler dışında satılmasının halk sağlığını telafisi olmayacak şekilde olumsuz etkileyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Saydan, eczacıların zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini ve gıda takviyeleri, sağlık malzemeleri, kozmetik, zirai ilaçlar gibi ürünlerin profesyonel danışmanlığını yaptıklarını belirterek, eczacıların önceliğinin kar değil, insan sağlığı olduğunu vurguladı.

Eczacılık ve eczane ile ilgili tüm unvanlar, tanımlar ve amblemlerin sadece bu yetkiye sahip kişi ve kuruluşlarca kullanılabildiğini, bu unvanların eczacı ya da eczaneler dışındaki kişi ya da kuruluşlarca kullanılmasının, sağlık beyanı yapılarak ürün satışı yapılmasının yasalara aykırı olduğunu belirten Saydan, şunları kaydetti:

"Bu tür ürünlerin tanıtımlarında 'sadece eczanelerde' şeklinde vurgu yapılmasına rağmen, bu söylemlerin aksine eczane dışında satılmasına başlanması eczacı kamuoyunda infiale neden olmuştur. Geçmişte bu tip ürünlerin bilinçsizce eczane dışı kanallardan alınarak vitamin zehirlenmeleri, sitokin fırtınası ve zayıflama vaadiyle koma ve ölümlere yol açtığı unutulmamalıdır. Sağlıkta olumsuzluk yaşanmaması için tüm dünyada olduğu gibi, ilaç ve eczacılık hizmeti eczacılık fakültelerinden mezun olan eczacılar tarafından Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olan eczanelerde yürütülmektedir."

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yasal başvuruda bulunduk"

Saydan, iddia edilen girişimlerin önlenmesine yönelik harekete geçtiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"TEİS olarak, vatandaşın sağlığının korunması amacıyla takviye edici gıdaların ilaç ve eczane süsü verilerek eczane dışında satışına yönelik girişimlerin önlenmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yasal başvuruda bulunduk. Bu ürünlerin eczane dışında marketlerde eczane süsü verilmiş 'eczanemsi' yerler oluşturularak satılması yönündeki girişimlerden vazgeçilmesini, aslı dururken eczane taklidi yapan yerlerden uzak durulması gerektiğini kamuoyunun dikkatine bir kez daha sunmak istiyoruz."

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, Nurten Saydan, İlaç, TEİS, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık TEİS'ten 'marketlerde 'eczanemsi' reyonlar' uyarısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

"Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor
Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı         
12:15
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi         
11:28
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi         
11:23
Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede         
11:05
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti         
10:12
Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası         
09:58
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 12:42:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TEİS'ten "marketlerde 'eczanemsi' reyonlar" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei