TEİS'ten "sahte uzman" uyarısı - Son Dakika

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, fitoterapi, aromaterapi ve kozmetoloji benzeri konularda eğitimler için yasal bir düzenleme yapılmasını istedi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, salgın dönemiyle birlikte online eğitimlere olan talebin arttığını belirterek, "Sosyal mecrada ulusal veya uluslararası kurumlardan sertifika aldığını iddia eden sahte uzmanlar türedi. Bunların arasında 5 yıllık eczacılık eğitimini birkaç aylık eğitimle aldığını iddia edenler de mevcut." iddiasında bulundu.

Fitoterapi, aromaterapi ve kozmetoloji benzeri konularda hiçbir akademik unvanı olmayan kişilerce eğitim verildiğini, bu eğitimleri alan kişilerin de sağlık mesleği profesyoneliymiş gibi davranarak insanlara teşhis ve tedavi uyguladığını öne süren Saydan, "Eğitime katılanlar yetkinliği ve uzmanlığı olmayan kişilerden aldıkları bilgileri uygulamaya çalışırlarsa sonuçları halk sağlığı açısından çok riskli olur." uyarısında bulundu.

Saydan, bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sosyal mecrada ulusal ve uluslararası geçerli sertifika veren yerlerin pandemi döneminde artmış olması bizleri endişelendiriyor. Bu tip yerlerde genelde bir yetkinliği ve uzmanlığı bulunmayan kişilerce bu eğitimler veriliyor. Bu sözde eğitimleri alan kişiler de eczacı ya da doktormuş gibi davranarak özellikle sosyal medyada kendilerini insanları sağlıklı yaşatmaya adamış insanlar olarak lanse ederek, tıbbi tavsiyelerde ve ürün önerilerinde bulunuyorlar. Sosyal medyada patlayan bu 'sahte uzman pandemisinin' sonuçları halk sağlığı açısından ölümcül bir risk oluşturuyor. Eczacılık eğitiminin bir parçası olan fitoterapi, aromaterapi ve kozmetoloji benzeri konularda eğitmen olarak ev hanımından tutun da mimar, mühendis, lise öğretmeni olan kişiler sertifika veriyor. Bu kişiler eğitim vermeye ehil olmadıkları gibi verdikleri sözde sertifikaların da hiçbir geçerliliği bulunmuyor. İnsanlara hiçbir geçerliliği olmayan sertifikalar vererek haksız kazanç sağladıkları gibi bu sertifikaları alanların kendilerini sağlık profesyoneli olmuş saymaları ve sırf para kazanmak amacıyla insanların sağlığıyla oynamalarına müsaade edilemez."

"TEİS olarak bu tip eğitimler için yasal bir düzenlemenin yapılması ve sertifikaların vatandaşa 'sağlık okur yazarlığı' eğitimleri kapsamında verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diyen Saydan, sağlık okur yazarlığı eğitimlerinin de konusunda uzman akademisyenler veya Sağlık Bakanlığından yetkili kişilerce meslek birlikleri, sendikalar veya Bakanlıkça düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Saydan, "Yasal düzenleme yapılmaz ise bu yetkisiz eğitimler sebebiyle vatandaşlarımız meslek kazandığını sanarak sahte uzmanlar tarafından dolandırılmaya, halkımız da sahte uzmanlardan şifa bulma umuduyla sağlığından olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.