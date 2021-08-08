Alex Teixeira, yarın Beşiktaş forması giymek için İstanbul'a gelecek. Siyah-Beyazlı kulüp, günü ve saati paylaştı, taraftardan karşılama yapmamasını istedi.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Brezilyalı futbolcu Alex Teixeria Pazartesi günü saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak. Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır."
Brezilyalı yıldız karantina sürecinden dolayı ligin ilk maçında Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Kara Kartal, taraftarından karşılama yapmamasını istedi - Son Dakika Spor