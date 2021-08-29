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Teixeira ve Batshuayi tam isabet - Son Dakika

Teixeira ve Batshuayi tam isabet

29.08.2021 12:24
Teixeira ve Batshuayi tam isabet, System.String[]

Sergen Yalçın'ın hedefi takımı Şampiyonlar ligine hazır etmek Ersin Destanoğlu kalesini 3 maçta da gole kapattıTransferler devam edecekAli DANAŞ, İstanbul DHASon şampiyon Beşiktaş bu sezona iyi başladı ve 3 maçta 7 puan topladı.

Sergen Yalçın'ın hedefi takımı Şampiyonlar ligine hazır etmek

Ersin Destanoğlu kalesini 3 maçta da gole kapattı

Transferler devam edecek

Ali DANAŞ, İstanbul DHA

Son şampiyon Beşiktaş bu sezona iyi başladı ve 3 maçta 7 puan topladı.

Ligin ilk haftasında sahasında Ç. Rizespor'u 3-0'la geçen siyah beyazlılar, 2. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalırken, 3.haftada ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta F.Karagümrük'ü 1-0 yenmeyi başardı.

Teixeria ve Batshuayi tam isabet

Dün akşam stada gelenlerle, karşılaşmayı televizyondan seyreden taraftarların ve futbolseverlerin en çok merak ettiği isimler, takıma yeni katılan dünyaca ünlü iki yıldız Teixeira ve Batshuayi idi.

İlk olarak geçen hafta Gaziantep maçının 68. dakikasında oyuna giren ve uzatmalarla 35 dakika sahada kalan ikili, N'Sakala'nın ani bilinç kaybı yaşadığı ve takım motivasyonunun oldukça düştüğü mücadelede pek göze batmamıştı. Dün akşam Sergen Yalçın tarafından 11'de sahaya sürülen ikili, bu kez oynadıkları futbolla ileriki maçlar için teknik heyet ve taraftara büyü güven verdi.

Alex Teixeira, oyun içinde uyum sorununu aşmaya çalışsa ve çok fazla görünmese de 30.dakikada attığı müthiş golle, 11'de başladığı ilk maçta takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Yaklaşık 10 aydır maç yapmayan ve formsuz olacağı düşünülen Brezilyalı yıldız, gol vuruşundaki ustalığıyla 'form geçici klas kalıcı' sözünü adeta onaylatmış oldu.

Chelsea'den kiralanan Batshuayi de, özellikle çevik hareketleri ve sürekli atakların içinde olma isteğiyle yine olumlu not alan futbolcu oldu. İki önemli pozisyonu harcamasına rağmen, ceza sahası içi ve civarında oldukça hareketli bir görüntü sergileyen Belçikalı golcü, her pozisyonun içinde olmasıyla gelecek maçlar için fazlasıyla umut verdi.

SERGEN YALÇIN'IN HEDEFİ TAKIMI ŞAMPİYONLAR LİGİNE HAZIR ETMEK

Beşiktaş'ta en büyük hedef 15 Eylül'de başlayacak olan Şampiyonlar Ligi.

Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax gibi oldukça güçlü 3 takımla aynı gruba düşen siyah beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferlerden Teixeria ve Batshuayi'nin 15 Eylül'deki Dortmund maçına kadar hazır hale gelmesini istiyor. Şampiyonlar Liginde yabancı kısıtlaması olmayacağı için daha rahat bir hazırlık dönemi geçirecek olan siyah beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın, milli maç arasında hazırlık maçı alarak, özellikle Teixeira'nın maç eksikliğini azaltmayı ve takıma daha fazla adapte olmasını sağlamayı düşünüyor.

ERSİN DESTANOĞLU KALESİNİ 3 MAÇTA DA GOLE KAPATTI

Beşiktaş için ligin ilk 3 maçı, defans anlamında da olumlu bir gelişmeye sahne oldu.

Mert Günok'un transferiyle 3 yerli kaleciye sahip olan Kara Kartal'da geçen sezondan bu yana kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, sürekli üzerine koyarak iyi bir performans sergilemeyi sürdürüyor. Ç.Rizespor ve Gazinatep FK maçlarında gol yemeyen genç eldiven, F.Karagümük maçında da kalesini gole kapatarak Beşiktaş'ın sezona gol yemeden başlamasını sağladı.

Geçen sezon 40 maçta 44 gol yiyen ve en az gol yiyen takım sıralamasında 5. olan Beşiktaş'ın bu seneki hedefi de bu kez ligin en az gol yiyen takımlarından biri olmak.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Kiralık olan Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini alan ve bu oyuncularla beraber 9 transfer yapan siyah beyazlılar, Umut Meraş'ın açıklanmasıyla 10. transferini de yapmış olacak.

Sergen Yalçın'ın yönetimine geçen sezonun aksine oldukça geniş ve alternatifli bir kadro veren Beşiktaş yönetimi, şimdi de stoper ve 8 numara almaya çalışıyor. Stoper için Atletico Madrid'e geri dönen Montero'yu yeniden kiralamaya çalışan yönetim, uygun şartların gerçekleşmesi halinde bir tane de 8 numara alacak.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Teixeira ve Batshuayi tam isabet - Son Dakika Spor


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