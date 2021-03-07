Tek aktiviteleri olan halı sahaların açılmasıyla çok mutlu oldular

Pandemi nedeniyle uzun zamandır kapalı olan halı sahaların kontrollü normalleşme genelgesi ile açılması gençleri mutlu etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde tek sosyal aktiviteleri halı saha olan gençler İçişler Bakanlığı'nın genelgesiyle açılan halı sahaları boş bırakmıyor. Hilal beldesinde gençlerin tek sosyal aktivitesi olan halı sahalar hem oyuncularıyla hem seyircileriyle ilgi görüyor. Gençler halı saha maçı yapmak için sıraya giriyor. Her takıma 2-3 günde bir sıra geliyor. Halı sahada futbol maçı yapan Yunus Kara, "Pandemi nedeniyle halı sahalardan uzun zaman ayrı kaldık. Açılmasıyla birlikte çok mutlu olduk. Hem spor yapıyoruz hem stres atıyoruz" dedi.

Kaleci olan bir başka sporsever İbrahim Benek ise, "Burada tek sosyal aktivitemiz halı sahalar, başka sosyal aktivitemiz yok. Sosyal alan yok. Açılmasıyla birlikte sevinç duyduk, inşallah böyle devam eder ve bir daha kapanmaz" diye konuştu. - ŞIRNAK