Son Dakika Haberleri: Tek Amacımız Bitlis'e ve İnsanımıza Hizmet Etmek"

Tek Amacımız Bitlis'e ve İnsanımıza Hizmet Etmek"

1 saat önce

Bitlis AK Parti Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanğlay, "Bizim tek amacımız Bitlis'e, memleketimize ve insanımıza hizmet etmektir.

Tek Amacımız Bitlis'e ve İnsanımıza Hizmet Etmek
Bitlis AK Parti Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanğlay, "Bizim tek amacımız Bitlis'e, memleketimize ve insanımıza hizmet etmektir." dedi.

Partisince Ulu Cami önünde düzenlenen mitingde konuşan Tanğlay, 4 aydır sahada gezdiklerini ve 31 Mart gecesinin sonucunun belli olduğunu söyledi.

Tanğlay, "Bizim tek amacımız Bitlis'e, memleketimize ve insanımıza hizmet etmektir. Şuanda yerel yönetimler konusunda hakkettiğimiz yerde değiliz. 1 Nisan sabahında durmadan yorulmadan Bitlis'e hizmet etmek istiyoruz. Kentimiz için projelerimizi hazırladık. Allah izin verirse kazandığımız anda çalışmalara başlayacağız." diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise 24 Haziran'da toplantılar ve çalışmalar yaparak tarih yazdıklarını ifade etti.

Kiler, şöyle konuştu:

"Bizler 16 yıldır bu şehre hizmet veriyoruz. Birçok seçim yapıldı. Ama bu 31 Mart seçiminin önemi çok başka. Bitlis için çok çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bunu da belediye başkan adayımız Nasrullah Tanğlay yapacak."

AK Parti Milletvekili Cemal Taşar da Tanğlay'ın hazırladığı projelerin altına imza attıklarını ve bunları hayata geçirmek için yoğun şekilde çalışacaklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:09 Kaynak: AA

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