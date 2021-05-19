Tek amaçları Elon Musk'ı durdurmak! Kripto para uzmanları Elon Musk'a karşı kripto para geliştirdi - Son Dakika

Tek amaçları Elon Musk'ı durdurmak! Kripto para uzmanları Elon Musk'a karşı kripto para geliştirdi

19.05.2021 15:29
Tek amaçları Elon Musk'ı durdurmak! Kripto para uzmanları Elon Musk'a karşı kripto para geliştirdi, System.String[]

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla bazı kripto paraların değer kazanmasına sebep olan Elon Musk, bazılarının ise değer kaybetmesine neden olurken; dünyanın en zengin isimlerinden olan iş insanına bir grup kripto para uzmanından misilleme yapıldı. Musk'ın kripto para pazarını manipüle ettiğini belirten grup, yeni bir kripto para geliştirdi ve adını ise StopElon (Elon'u Durdur) olarak duyurdu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla kripto para piyasasını adeta yönlendiren ve bazı kripto para birimlerinin değer kaybetmesine ve bazılarının da değer kazanmasına olanak sağlayan Elon Musk hiç beklemediği bir saldırıya maruz kaldı. Son dönemde Bitcoin'i eleştiren ve yeni bir kripto para geliştirebileceğinin sinyalini veren Elon Musk'ın piyasaya zarar verdiğini savunan bir grup kripto para uzmanı, yeni bir dijital kur geliştirdi.

"PİYASAYI MANİPÜLE EDİYOR"

Elon Musk'a karşı geliştirilen kripto paranın adı ise StopElon (Elon'u Durdur) olarak belirlendi. StopElon'un resmi açıklamasında, "Elon Musk, Twitter hesabıyla kripto para pazarını sorumsuzca manipüle etmekle sorumlu. İnsanların portfolyolarıyla şeker gibi oynuyor ve o kendini beğenmiş bir milyarder ve hep öyle kalacak. Buna yeter diyoruz. İşte bu sebeple Elon'u durdur (StopElon)" ifadesine yer verildi.

Tek amaçları Elon Musk'ı durdurmak! Kripto para uzmanları Elon Musk'a karşı kripto para geliştirdi

Elon Musk, Twitter, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tek amaçları Elon Musk'ı durdurmak! Kripto para uzmanları Elon Musk'a karşı kripto para geliştirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Muammer: eucurıtmeyi herkes üretebilir.bu sır değil.ana niye bi defa üretilip daha üretilemıyo işin orasını anlayamıyorum.bilgisayarları birbirine bağlandığında EucurItme üretiyo.üretip satan varmış.peki bi sefere mahsus üretiyorsa atmak satınalmak nasıl oluyo bi anlayabilsek vatandaş neyin ney olduğunu anlıcak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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