Tek ayağı olmayan kaplumbağa 'Tosbik'i kamptakiler sahiplenildi - Son Dakika

Tek ayağı olmayan kaplumbağa 'Tosbik'i kamptakiler sahiplenildi

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Boğsak Kamp Alanı içerisinde tatil yapanlar, her gün belirli saatlerde kapılarına gelen ön ayaklarından biri olmayan kaplumbağayı sahiplenip, adını da 'Tosbik' koydular.

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Boğsak Kamp Alanı içerisinde tatil yapanlar, her gün belirli saatlerde kapılarına gelen ön ayaklarından biri olmayan kaplumbağayı sahiplenip, adını da 'Tosbik' koydular.

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Boğsak kamp alanında tatil yapanlar, her gün belirli saatlerde kendilerini ziyaret eden ön ayaklarından biri olmayan kaplumbağaya su ve yiyecek vermeye başladı. Artık kamptan biri olan kamlumbağayı sahiplenen tatilciler, adını da 'Tosbik' koydu. Kamp sakinlerinden Güler Doygun, "Her gün sabah gelir marul ve salatalıkla besleriz. Tek ayağının köpekler tarafından yenilmiş olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle ayağının biri olmadığı için yiyeceğini tutup alamıyor. Bu nedenle biz yardımcı oluyoruz. Adeta kampımızın maskotu gibi oldu. Gayet sevimli, sevildiğini bildiği için çok güzel sesler çıkartıyor. O kadar insancıl oldu ki kendini korumak için kabuğunun içine de çekilmiyor. Kamp sakinleri olarak biz bu kaplumbağaya 'Tosbik' ismini koyduk. Kamp ailemizin evcil hayvanı gibi oldu" dedi.

'TOSBİK'İ ÇOK SEVDİK'

Kaplumbağaya yardımcı olduklarını, elleriyle beslediklerini kaydeden Doygun, "Kapımıza gelince muhtaç olduğunu gözlemledik. Her gün 3 kez karnını doyurduğumuz aynı noktaya geliyor ve kamp sakinlerinden kim görürse besliyor ve yine doğal yaşamına devam ediyor. Biz bu Tosbik'i çok sevdik. Her insanın bizler kadar bu dünyada hakkı olan hayvanlara karşı saygılı olmalarını ve onların yaşam mücadelelerine yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kampta bulunan çocuklar da kaplumbağa Tosbik'i çok sevdiklerini belirtip, besleyip su vererek baktıklarını kaydetti.


Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:40 Kaynak: DHA

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