Tek ayağı olmayan kediyi sahiplendi - Son Dakika

Suluova İlçe Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi tarafından tedavi ve kontrolleri yapılan tek ayaklı kediyi, hayvansever Sevim Tutkum Çatar sahiplendi.



Suluova MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencileri tarafından sokakta bulunan ve Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildikten sonra en kısa sürede eski sağlığına dönmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ameliyatı gerçekleştirilen kediyi hayvansever Sevim Tutkum Çatar sahiplendi.



Samsun'un Havza ilçesinden Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini yakından görmek, yetkililerden bilgiler almak ve hayvan sahiplenmek için iletişime geçtiğini ifade eden hayvansever Sevim Tutkum Çatar, "Suluova Belediyesine böylesine güzel bir hizmeti gerçekleştirdiği için öncelikle teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız pet shoplardan hayvan almadan önce barınaklara gelip hayvanları görebilirler. Mutlaka istedikleri gibi bir hayvan bulacaklardır. O yüzden satılmak almak yerine sahiplenme yolu tercih edilmeli. Sahiplenme ile bir taraftan vatandaşlarımıza sevecen bir dost kazandırırken diğer taraftan da yardıma muhtaç sokak hayvanlarına da sıcak bir yuva sağlanmış oluyor" ifadeleri kullandı.



Can dostlara hizmette sınır yok



Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok yaptığı açıklamada, "Hizmete açılan 09 Ağustos 2017 tarihinden bu zamana 428 köpek kısırlaştırma, 68 kedi ve köpek sahiplendirme, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile yapılan protokol anlaşmasıyla 18 ameliyat gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi hemşehrilerimizin sağlığı açısından büyük önem taşıyan sokak hayvanları konusunda çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından tespit edilerek tedavileri tamamlanan yardıma muhtaç hayvanlar, bulundukları yerlere bırakılmadan önce sahiplendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Tedavileri yapılan sokak hayvanları ise, gönüllü hayvan severler sayesinde sıcak bir yuva bulma şansı buluyor" dedi. - AMASYA