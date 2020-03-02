Tek bacağı ile kütüklerle antrenman yapan halterci Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Tek bacağı ile kütüklerle antrenman yapan halterci Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Tek bacağı ile kütüklerle antrenman yapan halterci Türkiye Şampiyonu oldu

7 saat önce

Adana'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonasında 80 kilogramda mücadele eden Pamukkale Üniversitesi sporcusu Hakan Dağ, üçüncü denemesinde kaldırdığı 130 kg ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Tek bacağı ile kütüklerle antrenman yapan halterci Türkiye Şampiyonu oldu, System.String[]

Adana'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonasında 80 kilogramda mücadele eden Pamukkale Üniversitesi sporcusu Hakan Dağ, üçüncü denemesinde kaldırdığı 130 kg ile Türkiye Şampiyonu oldu. Tek bacağı olmasına rağmen ağaç kütükleri ile çalışarak bu başarıyı elde eden Dağ, PAÜ'nün gururu oldu.


Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na 11 ilden toplam 19 sporcu katılırken kadınlar müsabakalarında beş kategoride erkeklerde ise yedi kategoride madalyalar sahiplerini buldu. Erkekler 80 kg'da müsabakaya katılan PAÜ İdari Mali İşler Daire Başkanlığı personeli Hakan Dağ, üçüncü denemesinde kaldırdığı 130 kg ağırlıkla Türkiye şampiyonluğunu elde etti.


Madalya kürsüsünde asker selamı veren Hakan Dağ, madalyasını, İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçiklere adadı.


Elde ettiği şampiyonlukla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dağ, üç yıldır halter sporu ile uğraştığını ifade ederken, daha önce 2017 ve 2018 yıllarında elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun yanında bir kez Türkiye üçüncülüğü bir kez de kulüpler arası şampiyonluğu kazandığını belirtti. PAÜ kazandırdığı altın madalyadan dolayı gururlu ve mutlu olduğunu söyleyen Dağ, ayrıca şampiyonluğunu İdlib'de şehit olan askerlerimize armağan ettiğini söyledi. Desteklerinden dolayı PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve üniversite yönetimine de teşekkürlerini sunan Dağ, hedefini, Avrupa Bedensel Engelliler Halter Şampiyonasında da altın madalya alarak Türk bayrağını orada dalgalandırmak olduğunu söyledi. - DENİZLİ

Türkiye, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:00 Kaynak: İHA
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