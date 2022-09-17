Tek bacağı olmayan işçinin ekmek parası için çalışmaya devam ettiği anlar duygulandırdı

Dünya genelinde ekmek parasını çeşitli zorluklarla kazanan milyonlarca insan var. İşte o insanlardan biri, çalıştığı sırada objektiflere takıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Tek bacağı olmayan bir gencin, elindeki kürekle malzemeleri kenara çektiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Gencin ekmek parası uğruna verdiğimücadele, izleyenlerden tam not aldı.

"HELAL OLSUN"

Sosyal medya kullanıcıları, videodaki genç için "Helal olsun", "Haram yiyenler örnek alsın", "Dilenebilirdi ama gurur böyle bir şey" gibi yorumlarda bulundu.