Dünya genelinde ekmek parasını çeşitli zorluklarla kazanan milyonlarca insan var. İşte o insanlardan biri, çalıştığı sırada objektiflere takıldı.
Tek bacağı olmayan bir gencin, elindeki kürekle malzemeleri kenara çektiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Gencin ekmek parası uğruna verdiğimücadele, izleyenlerden tam not aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, videodaki genç için "Helal olsun", "Haram yiyenler örnek alsın", "Dilenebilirdi ama gurur böyle bir şey" gibi yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Tek bacağı olmayan işçinin ekmek parası için çalışmaya devam ettiği anlar duygulandırdı - Son Dakika