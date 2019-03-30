Tek Bacağı Olmayan Sürücü Kaza Yaptı
16 dakika önce
Adana'da tek bacağı olmayan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü kaza yaptı.
Adana
'da tek bacağı olmayan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü kaza yaptı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir
ilçesi Başak Mahallesi'nde 01 AAC 833 plakalı otomobilin kaza yaptığı ve sürücünün sağlık ekiplerine zorluk çıkarttığının bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Hafif yaralı olduğu belirlenen sürücü H.D, sağlık ekiplerince sakinleştirilmesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine ulaşan polis ekipleri, bir bacağının olmadığı ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü H.D'nin başka bir yerde kaza yaptıktan sonra Başak Mahallesi'ne geldiğini tespit etti. Polis
ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:31 Kaynak: AA
Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş
Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı
Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı