Tek bacağıyla şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Tek bacağıyla şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı

6 saat önce

Türkiye şehitlerini uğurlarken, vatandaşlar şehitleri son yolculuğunda yalnız bırakmıyor.

Tek bacağıyla şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı, System.String[]

Türkiye şehitlerini uğurlarken, vatandaşlar şehitleri son yolculuğunda yalnız bırakmıyor. Muzaffer Şanlıer de tek bacağıyla şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın cenazesine katılmak için Serik ilçesinden Finike'ye gitti.


Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Muzaffer Şanlıer, tek bacağına rağmen Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Finikeli Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın cenazesine katılmak için Serik'ten Finike'ye gitti.


1996 yılında geçirdiği trafik kazasında bir bacağını kaybeden Şanlıer, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Allah için şehitlerimiz için koşturmaya hazırım. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah" diye konuştu - ANTALYA

Antalya, Türkiye, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:13 Kaynak: İHA
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