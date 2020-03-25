Tek başına doğum günü kutladı - Son Dakika

Oltulu esnaf Coşkun Aksu, Korona virüsü nedeni ile 46. yaş gününü dükkanında tek başına kutladı.



Aksu, "Korona virüsü belasının şakası yok her türlü tedbirimizi almalıyız, Ben ailemi akrabayı kısacası bütün insanları seviyorum. Virüs korkusuyla kimseyi riske atmamak için ilk defa doğum günümü yalnız kutluyorum. Herkesi Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallara uymaya davet ediyor evde kalın diyorum" dedi. - ERZURUM