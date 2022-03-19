Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi - Son Dakika
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Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi

19.03.2022 12:22
Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek başına kaldığı 10 metrekarelik metruk bir dükkanda yaşama tutunmak için mücadele veren 61 yaşındaki Tahir Kif, sobadan çıkan gaz ve sonrasında çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek başına kaldığı 10 metrekarelik metruk bir dükkanda yaşama tutunmak için mücadele veren 61 yaşındaki Tahir Kif, sobadan çıkan gaz ve sonrasında çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Camiatik Mah. Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan hal binalarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında çıkan yangın söndürüldü. İçeride yanan erkek cesedi olduğunu belirtilmesi üzerine Malkara Cumhuriyet Savcılığı ve Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından erkek cesedinin 61 yaşındaki Tahir Kif'e ait olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi
Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi
Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi
Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi
Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi
Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi

YORUMLAR
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yangın çıkan metruk depoda erkek cesedi bulundu Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yangın çıkan metruk depoda erkek cesedi bulundu Üç katlı apartmanda çıkan yangında iki dairede hasar oluştu Üç katlı apartmanda çıkan yangında iki dairede hasar oluştu

Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi - Son Dakika
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