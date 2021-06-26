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Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı - Son Dakika

Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı

26.06.2021 09:41

Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı Sosyal medyada "Adem Reis" olarak bilinen Adem Kartal, sempatik tavırları ve taklit ettiği farklı seslerle milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı

SAMSUN - Sosyal medyada "Adem Reis" olarak bilinen Adem Kartal, sempatik tavırları ve taklit ettiği farklı seslerle milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Güzel şarkı da söyleyebilen Kartal, çevresindeki insanlara ve onu izleyenlere ise neşe saçıyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Adem Kartal, kendinden habersiz çekilen videolarının sosyal medya platformlarında yayılmasıyla bir anda fenomen oldu. İnternet dünyasında adı 'Adem Reis'e çıkan Kartal, milyonlarca izlenen videoları ile dikkati çekti. Pilav yerken çekilen videosu ve çıkardığı egzoz, ambulans, klarnet, kuş sesleri ile herkes tarafından ilgi ile izlendi.

Sosyal medyanın 'Adem Reis'i ilk anda durumun farkına varamadı. İnsanların 'Reis fotoğraf çekilelim' talepleri onu şaşırttı. Tanınması ile birlikte adına açılan hesaplardan videoları paylaşılmaya başladı. Sahip olduğu ünü sevdiğini belirten Kartal buna rağmen kendisini rahatsız eden durumlar da olduğunu belirtti. Kendisi adına açılan hesaplarda kendi videolarının paylaşıldığını ancak bundan hiçbir getirisini olmadığını belirten Kartal bunun yanı sıra sinirlendiği anları video çekmek için kendisini kızdırmaya çalışan insanlardan da rahatsız olduğunu belirtti.

Sosyal medyaya yüklenen videolarda Kartal'ın sempatik tavırları ve sinirlendiği anlar dikkati çekiyor. Motor sesi, siren sesi çıkarma, taklit yapma gibi yetenekleri bulunan Kartal, bunlarla kahkaha attırırken söylediği şarkılarla da duygulandırıyor. Kartal fenomenliğine rağmen çoğu zaman eskiden de zaman geçirdiği Kahvehane arkadaşlarıyla bir arada bulunuyor. Kartal burada a çok seviliyor ve çevresindekilerin neşe kaynağı oluyor.

Adem Kartal, "Adem reis bir videodan dolayı patladı. Öyle ilerledim. Benim hiç videolardan haberim yoktu. Protez saçımın bakımını yaptıracaktık. 50 TL bulamadık diye berberdeki arkadaş dedi ki parasını getirmezsen saçı alamazsın o anda bir anda patladı sinirlendim. Benden habersiz videolarımı paylaşmışlar. Sosyal medyada bayağı bir izlenmeler almışım. Benim hiçbir şeyden haberim yokken insanlar 'Reis videolarını izledik senle fotoğraf çekilelim' demeye başladılar. En büyük hayalim CZN Burak'la, Çağrı Taneri'i görmek. İnşallah onları da ileride görürüm. Şu anda fenomen olduk ama ben bir şey kazanamadım. Benim videolarımı başkaları yükledi onlar kazandı. Şarkı söylüyorum. Sesim güzel. Motor sesi yapabiliyorum. Siren sesi yapabiliyorum. Buradakileri çok seviyorum" dedi.

Kahvehanede onu eskiden beri tanıyanlardan biri ise, "Adem neşe kaynağımız. Çok efendi bir çocuk. Bazı bizi bırakıp İstanbul'a gidiyor. Öksüz kalıyoruz burada ama yine geliyor. Seviyoruz Adem'i. Adem canımız, ciğerimiz herşeyimiz bizim. Adem olmazsa buranın neşesi olmuyor. Onun gülmesi kahkaha atması bizim hoşumuza gidiyor. Allah sağlık versin uzun ömür versin ona" diye konuştu.

Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı
Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı
Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı
Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı
Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı
Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı
Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı
Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı
Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı

Adem Kartal, Samsun, Medya, Şarkı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tek başına orkestra... Sosyal medyanın Adem Reis'i çevresinin ise neşe kaynağı - Son Dakika


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