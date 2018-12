Tek Başına Yardım Kuruluşu Gibi - Ankara

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Hayırsever ağaç ustası Osman Kaplan , soğuk kış günlerinde evsizlere ve kimsesizlere Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) karşısındaki pazar yerinde dağıttığı sıcak çorba ve yemekle destek olmaya çalışıyor.Pazar yerinde evsizlere her akşam yaptığı yardımla tanınan Kaplan'a destek olmak isteyen vatandaşlar da sosyal medyadan ve çeşitli yollardan ulaşarak bu yardım ağının genişlemesini sağlıyor.Kaplan, kendi imkanlarıyla başladığı ve haftanın iki günü yapabildiği yardımları hayırseverlerin de desteğiyle artık tüm hafta gerçekleştirebiliyor.İhtiyaç sahibi 100 kişiye her gün hiçbir karşılık beklemeden yemek dağıtan Kaplan, sıcak çorba ve çayla da onların içini ısıtıyor. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde AŞTİ'nin karşısındaki pazar yerinde yaktıkları ateşin etrafında toplanan kimsesizler ve evsizler, Osman Kaplan'ın yolunu gözlüyor. Kaplan, saati sektirmeden masayı kuruyor ve bekleyenlere yemeklerini tek tek kendi eliyle ikram ediyor.Soğuk günlerde Kaplan'ın yardımıyla sıcak çorba içme imkanı bulan evsizlerin mutlulukları ise yüzlerinden okunuyor.Yardımları sadece Ankara'yla sınırlı değilKaplan, faaliyetlerini sadece Ankara ile sınırlandırmayıp Türkiye 'nin çeşitli yerlerinden yardıma ihtiyacı olanlar için genişletmeye çalışıyor.Ülkenin farklı şehirlerindeki üniversitelerde kurduğu ekiplerle bu yardım ağını genişletmeye çalışan Kaplan, gençlerin de bu konuda bilinçli ve duyarlı olması gerektiğine inanıyor. Sahipsiz hayvanlar için de çalışmalar yapan Kaplan, yardımlarını hiçbir derneğe ya da kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştiriyor.Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aydır her akşam AŞTİ'nin karşısına gelip buradaki evsizlere yemek dağıttığını belirterek, başlangıçta haftanın iki günü yapabildiği yemek dağıtımını, yürekli yardımseverlerin desteğiyle tüm hafta gerçekleştirebildiğini anlattı.Havaların soğumasıyla sandviç ve ev yemeği dağıtımının yanı sıra 100 kişilik sıcak çorba ve çay ikramına da başladıklarını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:"Havalar soğuduğu için çevredeki parklarda kalan evsizler de buraya gelmeye başladı. Buradakilerin yaklaşık yüzde 60'ının maalesef akli dengesi yerinde değil. 19 yaşında zihinsel engellimiz de var, 25 yaşında genç kızlarımız da var. Ama akli dengeleri yerinde olmadığı için bir başka yere gitmiyorlar, daha güvenli yerlere gitmiyorlar. O yüzden ben ve arkadaşlarım da her akşam buradaki insanlarımız için geliyoruz, yemek dağıtıyoruz."Çalışabilecek olana iş de buluyorİhtiyaç sahiplerine her türlü yardımı elinden geldiğince yapmaya çalıştığını anlatan Kaplan, "Mesela eşya, elbise yardımları yapıyoruz. Hatta bazen bir iş çıktığı zaman buradaki arkadaşlardan çalışabilecek durumdakileri yanıma alıyorum. Ücretlerini vermek kaydıyla onlarla gidip iş de yapıyoruz. Böylece hem kendilerine bir güven geliyor hem de bir şey kazanmış oluyorlar." dedi.Kaplan, yapılanları gören hayırsever kişilerin kendisiyle irtibata geçtiğini dile getirerek, "Benim de desteğe ihtiyacım var ki bu yardımları sürekli sürdürebileyim. Allah razı olsun, iyi insanlar var ama evsiz insanlarımızın sayısı çoğaldı. Gelen destekler biraz yetersiz kalmaya başladı." ifadesini kullandı.AŞTİ'nin karşısındaki pazar yerinde yardım yapmasının sebebini, "Ankara'daki evsizlerin çoğu burada" diyerek açıklayan Kaplan, şunları söyledi:"Saat 17.00'de geldiğim zaman herkesi burada beni bekler vaziyette buluyorum. Onlar bana alıştı, ben de onlara. Hepsinin hayat hikayelerini biliyorum. Çok üzüntülü, acı hikayeler var. Onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."