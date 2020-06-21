Tek Bilişim Kimdir? Hizmetleri Nelerdir? - Son Dakika

Tek Bilişim Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?

TEK Bilişim Şirketi'nin kurucusu Esra Bezircioğlu, TEK Bilişim'in hizmetlerini anlattı.


TEK Bilişim Şirketi'nin kurucusu Esra Bezircioğlu, TEK Bilişim'in hizmetlerini anlattı. Bezircioğlu, dokümantasyon yönetimi çözümleri ve baskılama çözümleri konusunda faaliyet gösteren bir işletme olduklarını belirterek bir işletmenin ihtiyacı olan tüm baskılama çözümlerini sorunsuz olarak sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



TEK Bilişim Şirketi'nin finansal çözüm ve hizmet çözümlerine sahip olduğunu ve çözümlere yönelik farklı ürünlerin tercih edilebildiğini söyledi. Konuyla ilgili detaylı bilgi veren Bezircioğlu, finansal çözüm olarak müşterilerin donanım cihazları satın alabileceklerini ve kiralama yapabileceklerini belirtti. Hizmet çözümlerinde ise kopya başı anlaşma sistemi uyguladıklarını ve bu sayede müşterilerin tüm maliyetlerini kontrol altına alabileceklerini ifade etti.



Bezircioğlu, kurumların avantajlarını şöyle açıkladı:



"Bütçelerini kontrol edebiliyorlar, gelir gider noktasında gider kısmını çok iyi görebiliyorlar, parça değişikliğinin gerekliliğini sorgulamadan bize outsource ettikleri için sadece aldıkları baskının bedelini ödüyorlar ve bir sonraki yılda da hacimlerinde büyüme varsa bu büyüme oranında bütçelerine gider olarak yansıtabiliyorlar. Teknolojiyi takip edebiliyorlar. Almış oldukları cihaz geride kalmamış oluyor, sürekli güncellenmiş oluyorlar."


Tek Bilişim Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?

Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 02:00 

Son Dakika Ekonomi Tek Bilişim Kimdir? Hizmetleri Nelerdir? - Son Dakika Ekonomi

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