"Tek bir evladımız dağa çıksın istemiyoruz"

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un alana gelmesi

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un konuşması

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması

Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın konuşması

Parkın açılış kurdelesinin kesilmesi

Protokolün vatandaşlarla sohbet etmesi "Tek bir evladımız dağa çıksın istemiyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:

"Bu topraklarda tek bir annenin ağlamasına, tek bir gencimizin hayatını kaybetmesine gönlümüz razı olmuyor. Tek bir şehit vermek istemiyoruz. Tek bir evladımız dağa çıksın istemiyoruz. Biz kurduğumuz bu huzur ve güven ortamında bir ve beraber kardeşçe yaşamak istiyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu topraklarda tek bir annenin ağlamasına, tek bir gencimizin hayatını kaybetmesine gönlümüz razı olmuyor. Tek bir şehit vermek istemiyoruz. Tek bir evladımız dağa çıksın istemiyoruz. Biz kurduğumuz bu huzur ve güven ortamında bir ve beraber kardeşçe yaşamak istiyoruz." dedi.

Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş ile birlikte temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır'dan brifing alan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kent Park'ın açılışını gerçekleştiren Ersoy, yaptığı konuşmada yakalanan huzur ortamını kalıcı hale getirmek adına gece gündüz vatandaşlarla beraber yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Yakalanan huzur ortamının devam etmesi için herkese görevler düştüğünü belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Biz bu topraklar üzerinde hiçbir gencimiz ölmesin, istismar edilmesin, hiçbir gencimizin kanı üzerinde siyaset yapılmasın diye mücadelemize devam edeceğiz. Yeter ki siz yakaladığımız bu huzur ve güven ortamına sahip çıkın. Yeter ki siz evlatlarımıza sahip çıkın. Onları kandırarak, istismar ederek, onların kanını, canını yok pahasına heba ederek kendilerine zerk etmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Biz inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz."

"Kardeşçe yaşamak istiyoruz"

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelen annelerin başlattığı oturma eylemini anımsatan Ersoy, buradaki annelerin ağzından çıkan sözlerin herkesin duygularına, isyanına tercüman olduğunu söyledi.

Artık şehit vermek istemediklerini, çocukların dağa çıkmasını istemediklerini vurgulayan Ersoy, "Tek bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Bu topraklarda tek bir annenin ağlamasına, tek bir gencin hayatını kaybetmesine gönlümüz razı olmuyor. Tek bir şehit vermek istemiyoruz. Tek bir evladımız dağa çıksın istemiyoruz. Biz kurduğumuz bu huzur ve güven ortamında bir ve beraber kardeşçe yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan da kentte sağlanan huzurun kalıcı hale getirmek için güvenlik güçlerinin büyük fedakarlık yaparak gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da 3 milyon liraya mal olan parkı halkın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.