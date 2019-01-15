Son Dakika Haberleri: Tek Bir İşleri Vardı, Onu da Başaramadılar..(Sefiller)

Tek Bir İşleri Vardı, Onu da Başaramadılar..(Sefiller)

1 saat önce

Kimi zaman tasarımcılarda dikkatsizlikleri sonucunda hata yapabilirler.

Kimi zaman tasarımcılarda dikkatsizlikleri sonucunda hata yapabilirler. Ancak bu hataların zamanında fark edilmemesi sonucunda ortaya oldukça ilginç ve komik ürünler çıkmıştır. Bugün de sizlere bu komik tasarım hatalarından bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:43 Kaynak: Youtube

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