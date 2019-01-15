Tek Bir İşleri Vardı, Onu da Başaramadılar..(Sefiller)

Kimi zaman tasarımcılarda dikkatsizlikleri sonucunda hata yapabilirler.

Kimi zaman tasarımcılarda dikkatsizlikleri sonucunda hata yapabilirler. Ancak bu hataların zamanında fark edilmemesi sonucunda ortaya oldukça ilginç ve komik ürünler çıkmıştır. Bugün de sizlere bu komik tasarım hatalarından bahsedeceğiz.

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