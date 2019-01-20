Son Dakika Haberleri: Tek Bir Makas Kesiğiyle Bu Şekli Nasıl Yaparsınız? Cevap: Algoritma Yazarak

Tek Bir Makas Kesiğiyle Bu Şekli Nasıl Yaparsınız? Cevap: Algoritma Yazarak

1 saat önce

Tek bir makas kesiğiyle bu şekli nasıl yaparsınız? Cevap: algoritma yazarak.

Tek bir makas kesiğiyle bu şekli nasıl yaparsınız? Cevap: algoritma yazarak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:49 Kaynak: Youtube

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