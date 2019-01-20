Tek Bir Makas Kesiğiyle Bu Şekli Nasıl Yaparsınız? Cevap: Algoritma Yazarak
1 saat önce
Tek bir makas kesiğiyle bu şekli nasıl yaparsınız? Cevap: algoritma yazarak.
Tek bir makas kesiğiyle bu şekli nasıl yaparsınız? Cevap: algoritma yazarak
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:49 Kaynak: Youtube
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