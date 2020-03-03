Tek böbrekle yaşayan hastanın böbreğinden 100'e yakın taş çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tek böbrekle yaşayan hastanın böbreğinden 100'e yakın taş çıktı - Son Dakika

Tek böbrekle yaşayan hastanın böbreğinden 100'e yakın taş çıktı

6 saat önce

NİĞDE'de tek böbreği ile yaşayan 44 yaşındaki Bayram Güngör'ün böbreğinden 100'e yakın taş çıkarıldı.

Tek böbrekle yaşayan hastanın böbreğinden 100'e yakın taş çıktı, System.String[]

NİĞDE'de tek böbreği ile yaşayan 44 yaşındaki Bayram Güngör'ün böbreğinden 100'e yakın taş çıkarıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Bayram Güngör'ün böbreğinde çok sayıda taş tespit edildi. Üroloji Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun'un yaptığı kapalı böbrek taşı ameliyatı ile hastanın böbreğini dolduran en büyüğü 7 santimetre çapında taşlar kırılarak tek tek çıkarıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, Niğde'de ilk defa kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tüm böbreğini taşla kaplayan bir hastamızı ilk defa kapalı ameliyat yaptık. Hastamız sağlığına kavuştu. Bu hastamızın bir özelliği de  tek böbrekli olmasıdır. Bu tür hastalar bizim sıkıntı duyduğumuz bir hasta gurubu. Başka böbreği olmayınca diyalize gidiyor. Niğde'de bu ameliyatı ilk defa yapıyoruz. Hastaneye yeni aldığımız cihazlar ve başarılı hocalar sayesinde bu tür ameliyatlar artık hastanemizde yapacağız ve hastalarımızı sevk etmeyeceğiz" dedi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun ise, "Böbreğin tamamına yakınında geyik boynuzu tarzında dolduran taşları mevcuttu. Bu taşları kırarak kalemden daha geniş bir delikten çıkardık. Kırılan taşlar 7 santimden büyüktü. Hastamız iyileşerek evine gidecek duruma gelmiş durumda. Bu hastamızın diğer özelliği de diğer böbreği çalışmıyordu. Bu taşlar bu halde kalsaydı ameliyat olsa  bile diyalizlik hale gelecekti. Bu nedenle hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. Bizde artık bu tedavileri burada yapar hastamızı sağlığına kavuşturduk" diye konuştu.

HATIRA OLARAK SAKLAYACAK

Hasta Bayram Güngör de ameliyat sonrası kendisini çok rahat hissettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu taşları saklayacağım. Bana hatıra kalacak. Daha önce döktüklerimin 20 katı fazla. Şuan çok rahatım. Sağlığıma kavuşmamda emeği olan doktorlarıma teşekkür ederim."


Ömer Halisdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:08 Kaynak: DHA
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