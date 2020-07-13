- Tek çatı altındaki en büyük hangar güvenlik testlerinden tam not aldı

İSTANBUL - THY Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı'ndaki son teknoloji ile donatılan ana bakım hangarının güvenlik testleri başarı ile tamamlandı.

Kalyon İnşaat tarafından yapılan hangarda test aşaması başarıyla tamamlanırken proje teslim edildiğinde bölgesinin en büyük bakım, onarım ve revizyon kompleksi olacak.

5 futbol sahası büyüklüğünde

Özellikleri ile dikkat çeken hangar, Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük hangarı olarak kabul ediliyor ve ofis alanlarıyla birlikte 66 bin metrekare alana sahip. Sadece uçaklar için ayrılan park alanı ise 35 bin metrekare. Bir başka ifadeyle 5 futbol sahası büyüklüğünde ve bu alanda 230 kilometre uzunluğunda yerden ısıtma borusu kullanıldı.

Sensör algıladı, köpük söndürdü

Kalyon İnşaat tarafından yapımı tamamlanan tesiste, güvenlik tedbirleri kapsamında yangın anında kullanılmak üzere kurulan köpük sisteminin testi yapıldı. Test kapsamında önce alev yakıldı ve 30 saniye içinde sensörlerin algıladığı yangını söndürmek için köpük sistemi devreye girdi. 89 köpük jeneratörü ve 16 yer köpük istasyonu testi başarıyla geçti.

Bölgenin en büyüğü

Hangarda THY Teknik AŞ tarafından, ulusal ve uluslararası müşterilerine hat bakım hizmetleri sunulacak. THY Teknik AŞ'nin yapımı kesintisiz devam eden uçak üs bakım hangarları, tamamı bittiğinde bölgesinin en büyük bakım, onarım ve revizyon kompleksi olacak.