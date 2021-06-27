Üye Girişi
Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı - Son Dakika

Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı

27.06.2021 14:47
Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı, System.String[]

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan bir kararla 2018'de başlayan evliliklerini sona erdirmişti. İleri sürülen bir iddiaya göre, Altundaşar'ın çocuk istediği fakat Dizdar'ın buna olumsuz cevap vermesiyle çift evliliklerini noktalama kararı aldı.

Merve Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştiği meslektaşı Gürhan Altundaşar'dan geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. Dizdar ve Altundaşar, birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.

Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık nedeniyle ilgili şaşırtan iddia

"ÇİRKİN İDDİALARIN GERÇEKLİK PAYI YOK"

Merve Dizdar, ihanet iddialarına sert cevap verdi. Güzel oyuncu, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler. Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık nedeniyle ilgili şaşırtan iddia

ÇOCUK NEDENİYLE AYRILDIKLARI İDDİASI GÜNDEMDE

Bütün bu gelişmelerin ardından ünlü çiftin boşanma nedenine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Gürhan Altundaşar'ın çocuk isteğine Merve Dizdar'ın olumsuz yanıt verdiği ve evliliğin bu yüzden bittiği öne sürüldü.

Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık nedeniyle ilgili şaşırtan iddia
Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı

Gürhan Altundaşar, Merve Dizdar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nişanlısına kaçan kızına öfkelenen kadın, çatıya çıkıp intihara kalkıştı 14:50 Nişanlısına kaçan kızına öfkelenen kadın, çatıya çıkıp intihara kalkıştı Seyircinin açtığı pankart, Fransa Bisiklet Turu'nda zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi 14:22 Seyircinin açtığı pankart, Fransa Bisiklet Turu'nda zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Eşi ile tartışan adam kendini tüfekle yaraladı! Olayı gören çocukları gözyaşlarına boğuldu 14:03 Eşi ile tartışan adam kendini tüfekle yaraladı! Olayı gören çocukları gözyaşlarına boğuldu
Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi 13:44 Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi 13:34 İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı 12:22 Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı
İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu 11:49 İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler kentteki bir otobüs durağında bulundu Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı 10:58 Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
14:50 Nişanlısına kaçan kızına öfkelenen kadın, çatıya çıkıp intihara kalkıştı
14:47 Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı
14:21 Seyircinin açtığı pankart, Fransa Bisiklet Turu'nda zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi
14:10 Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı
14:03 Eşi ile tartışan adam kendini tüfekle yaraladı! Olayı gören çocukları gözyaşlarına boğuldu
13:44 Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi
13:40 Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu
13:33 Yasak aşktan sonra istifa etmişti! İngiltere Sağlık Bakanlığı, Hancock'un dudak dudağa görüntülerine soruşturma başlattı
12:38 Sergen Yalçın rakiplere gözdağı verdi: Başarıya doyduğumu sanmayın
12:24 Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e çıktı
Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı         
14:52
Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde hayrete düşüren tepki: Öl sen, geber Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde hayrete düşüren tepki: Öl sen, geber         
14:42
Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı         
14:11
Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu         
13:54
Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu         
13:40
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti         
12:22
Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti         
12:21
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler         
09:38
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
"Söke söke" polemiğine Kılıçdaroğlu'nun ardından Ali Babacan da katıldı         
09:23
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 14:59:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement