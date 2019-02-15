"Tek çözüm çarkları hızlandırmak"
57 dakika önce
BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, sanayi üretiminde düşüş ve işsizlik rakamlarındaki artışın kendilerini kaygılandırdığını ifade etti.
BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, sanayi üretiminde düşüş ve işsizlik rakamlarındaki artışın kendilerini kaygılandırdığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10
İşsizlik Rakamları Açıklandı
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