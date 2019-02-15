Son Dakika Haberleri: "Tek çözüm çarkları hızlandırmak"

"Tek çözüm çarkları hızlandırmak"

57 dakika önce

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, sanayi üretiminde düşüş ve işsizlik rakamlarındaki artışın kendilerini kaygılandırdığını ifade etti.

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, sanayi üretiminde düşüş ve işsizlik rakamlarındaki artışın kendilerini kaygılandırdığını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10 

Ekonomi
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