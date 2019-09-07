Son Dakika Haberleri: Tek dal sigara imalathanesi kuran zanlı adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tek dal sigara imalathanesi kuran zanlı adliyeye sevk edildi

27 dakika önce

Adana polisinin yaptığı kaçak sigara, tütün ve tek dal sigara operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı adliyeye sevk edildi.

Tek dal sigara imalathanesi kuran zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Adana polisinin yaptığı kaçak sigara, tütün ve tek dal sigara operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı adliyeye sevk edildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, okul önlerinde tek dal kaçak sigara satışını önlemek için 5 Eylül günü operasyon yaptı. Operasyonda 350 bin tek dal doldurulmuş sigara, 820 bin makaron, 2 bin 350 paket kaçak sigara, 20 bin boş sigara paketi, 35 kilogram kıyılmış tütün, 70 paket pipo tütünü, ele geçirildi. Olayla ilgili V.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlı sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş ufak dokunuşlarla güzelliğine güzellik kattı
Marmaris açıklarında demirleyen süper lüks yata 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı İSPARK değnekçilerine 2. operasyon: Dün gözaltına alınan şahıs yine gözaltına alındı Son 10 yılda sigara nedeniyle işletmelere ve tiryakilere 330 milyon liradan fazla ceza kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 10:22:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek dal sigara imalathanesi kuran zanlı adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]