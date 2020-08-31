Tek dokunuşta tüm Huawei cihazlar arasında bağlantı

Huawei Share ve OneHop teknolojileri PC, tablet ve telefon gibi cihazlar arasında veri alışverişini sorun olmaktan çıkartıyor ve tek dokunuş ile tüm cihazlar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor.

Huawei açıklamasına göre, evden çalışırken ve telefonla bilgisayar arasında dosya veya fotoğraf aktarmak istenildiğinde cihazlar arasında bağlantı kurmak için bir kabloya ihtiyaç bulunuyor. Çoğu kullanıcı bilgisayar, tablet, hoparlör ve cep telefonu gibi birden çok cihaza sahip ancak telefondaki içeriği hoparlöre veya TV'ye aktarmak istenildiğinde nereden başlanacağı bilinmiyor.

Cihazlar arasındaki donanım engelleri, tüketici deneyimini büyük ölçüde etkiliyor. Tüketiciler, gittikçe daha fazla akıllı cihaz kullanıyor, cihazlar arası akıllı bağlantı deneyimine her geçen gün daha da fazla ihtiyaç duyuyor. Tüketicilerin ister ofiste ister evde veya hareket halindeyken herhangi bir senaryodaki bir cihaza kolayca bağlanmasını sağlamak için Huawei, teknolojisini kullanarak Huawei Share'ı geliştirdi.

Huawei Share; sadece telefonlar arasında dosya paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda telefonlar ve diğer akıllı cihazlar arasında da dosya aktarımı, ses paylaşımı ve ağ bağlantısı gibi OneHop etkileşim modları sağlayarak daha doğal bir etkileşim deneyimi sağlıyor.

Telefonla çekilen fotoğrafları düzenlemek için bilgisayara aktarmak gerektiğinde, bağlamak için NFC özellikli telefonu PC'nin sağ alt köşesindeki "Huawei Share" etiketine dokundurmak yeterli oluyor.

Telefon, Kirin 980 işlemcisi ve üzerine sahip ve EMUI 10.0 veya sonraki sürümleri çalıştırıyorsa Huawei Share tarafından sağlanan yenilikçi Çok Ekranlı İş Birliği özelliği de deneyimlenebiliniyor. Sadece PC, tablet ve akıllı telefon arasında sorunsuz dosya aktarımı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayarın klavyesi ve faresini telefonun çevre birimleri olarak hizmet etmesini sağlayarak dizüstü bilgisayar-tablet-akıllı telefon sinerjisini mümkün kılıyor. Örneğin, tek bir dokunuşla mesajlar cihazlar arasında aktarılabiliniyor. Telefona, PC'ye veya tablete dokunulduğunda telefon arayüzü PC'de görüntüleniyor. Telefondaki bir uygulama açılabiliniyor veya bir belge telefondan bilgisayara fare ile sürüklenebiliniyor. Ayrıca düzenlemek için telefon hafızasındaki belgeye çift tıklanabiliniyor.

Çoklu Ekran İş Birliği interneti harcamıyor, bunun yerine bluetooth, NFC ve QR kod gibi çeşitli yöntemlerle bilgisayar-telefon veya tablet-telefon arasında ilk bağlantı oluşturuluyor. Bağlantı hızlı ve her yerde kurulabiliniyor. Bağlandıktan sonra telefon, bilgisayar veya tablette küçük bir pencere olarak görünüyor. Bu pencere, tıpkı telefon gibi görünüyor ve çalışıyor. Tabletteki sanal telefonda ekran sola hızlıca kaydırıldığında gerçek telefonda da sola hızlıca kaydırılıyor. Telefonun istisnasız tüm fonksiyonları ekran üzerinden birebir gerçek zamanlı olarak kullanılabiliniyor. Böylece sadece tek bir ekrana odaklanmak yeterli oluyor. Küçük pencere, aynı zamanda çoklu görevler yapmayı da sağlıyor.