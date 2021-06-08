Üye Girişi
Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu - Son Dakika

Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu

08.06.2021 14:54

Antalya'da yaşayan ve hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan Cemre Ateş, merak üzerine 4 yıl önce şehir şehir gezerek, ata tohumu toplamaya başladı. Giresun'daki bahçede gördüğü mini şeker domateslerinden birini alan Ateş, çekirdeklerinden ürettiği tohumlarla 4 dönüm mini şeker domates serası kurdu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Cemre Ateş (26), çocukluğundan bu yana ailesiyle birlikte tarımla uğraştı. Üniversite hayatına başlayan Ateş, 1'i İrlanda'da da olmak üzere 3 üniversitede öğrenim gördü ardından hava yolu şirketinde kabin memuru oldu. Ailesinden miras tarımdan da uzaklaşmayan Ateş, hobi olarak sporcu besinleri ve konserveler üretmeye başladı. Cemre Ateş, üretimlerin ardından gelen merak ile şehir şehir gezerek, ata tohumu toplamaya başladı. Tohum aramak için 2017 yılında gittiği Giresun'da gezdiği sırada bahçede mini şeker domatesi gören Ateş, 1 tane aldı. Memleketine dönen Ateş, domatesin çekirdeklerinden tohum üretmeye başladı. Ürettiği tohumları da çoğaltmaya başlayan Ateş, şimdilerde kurduğu 4 dönüm serada Antalya'nın ilk mini şeker domatesini üretmeye başladı.

Anadolu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden Cemre Ateş, bir yandan da uçuşlarına devam ediyor. Ateş, ağabeyi ve yeğenlerinin de yardımıyla serasında kimyasal ilaç kullanmadan ürettiği ürünleri müşterilerine ulaştırıyor. Ateş'in hedefi ise ürettiği ve ilk görenin 'kızılcık' sandığı mini şeker domatesleri ihraç edebilmek.

Tek domatesten ürettiği tohumlarla 4 dönüm sera kurdu

"TARIMIN İÇİNDE BÜYÜDÜM"

Tarım ve çiftçiliğin kendileri için ata mesleği olduğunu söyleyen Cemre Ateş, "4 yaşından beri ailemle birlikte tarımın içerisinde büyüdüm. 7 yıl önce sporcu besinleri üretmeye başladım sonrasında beni bir merak sardı. Sırt çantamı takıp, şehir şehir gezip, tohum toplamaya başladım. Ülkenin farklı yerlerini gezdim. Köyleri gezerek yaşlı kişilerin biriktirdikleri tohumları aldım. Onları ektim çoğalttım ve çoğaltmaya devam ediyorum" dedi.

Tek domatesten ürettiği tohumlarla 4 dönüm sera kurdu

"4 YILDA 4 DÖNÜM ARAZİYE EKTİM"

Antalya'da mini şeker domatesini sadece kendisinin ürettiğini söyleyen Ateş, "4 yıl önce de Giresun'un bir köyünde yaşlı bir teyzeyle karşılaştım. Bahçesinde şeker domatesinin 3 kat daha küçüğünü gördüm, 1 tane alabilmek için rica ettim. Alıp buraya getirdim ve çekirdeğini ektim. Sürekli ekip çoğaltarak 4 yılda 4 dönüm araziye mini şeker domatesi ektim. Bu domates bildiklerimizden çok farklı. Çok minik, bol sulu, bol tohumlu. Antalya'da mini şeker domatesini bir tek ben üretiyorum" diye konuştu.

Tek domatesten ürettiği tohumlarla 4 dönüm sera kurdu

"EKOLOJİK DENGEYİ KULLANMAYA VE KORUMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ürettiği domatesin kilosunu 18 liradan sattıklarını belirten Ateş, "Bu tohum hibrit değil tekrar üretilebilir. Ekolojik dengeyi kullanarak ve koruyarak üretim yapıyorum. Kimyasal kullanımından uzak durmaya çalışıyorum. Kendi kültürel mücadelemi vererek seralarımın ömrünü uzatmaya, bitkilerimi korumaya çalışıyorum. Domatesi alanlar bir daha istiyor. Çok rağbet görüyoruz. Leblebi gibi şekli. Bir oturuşta 1 kilo yiyebilirsiniz. İlk görenler 'Bu domates değil, kızılcık' diyor. Yerken bile aynı tepkileri veriyorlar" dedi.

Tek domatesten ürettiği tohumlarla 4 dönüm sera kurdu

"BU İŞİ BÜYÜTECEĞİM"

Ürettiği ürünleri çevresindeki herkese tattırmaya çalıştığını söyleyen Cemre Ateş, "Yolcularım beni çok seviyor, onlarla çok iyi iletişim kuruyorum. Sohbet ettiklerimiz, Antalya'ya geldiklerinde bahçelerimi ziyaret etmek istiyor. Her uçuşa giderken domateslerimden ve diğer ürünlerimden götürüyorum. Çalışma arkadaşlarıma hep tattırmak istiyorum. Eminim, bu işi büyüteceğim ve yurt dışına açılıp ihracata gideceğim ama daha büyük seralarda yapmam gerekiyor bu işi. Elimde yeterince tohum var. Çok emek verdim" diye konuştu.

Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu
Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu
Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu
Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu
Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu
Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu
Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu

Antalya, Domates, Giresun, Tohum, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak 18:57 Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı 18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı 18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz 17:39 Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı 16:29 Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin emektar sanatçılarından Tenor Ender Arıman vefat etti 16:18 İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin emektar sanatçılarından Tenor Ender Arıman vefat etti Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor 15:48 Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı         
19:05
Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi         
18:36
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı         
18:21
Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti         
17:43
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak         
17:17
FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı         
17:09
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı         
16:24
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 19:26:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement