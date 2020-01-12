Tek elini kullanabilen Doğa'nın resimleri, İzmir'in 30 ilçesinde sergilenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tek elini kullanabilen Doğa'nın resimleri, İzmir'in 30 ilçesinde sergilenecek - Son Dakika

Tek elini kullanabilen Doğa'nın resimleri, İzmir'in 30 ilçesinde sergilenecek

6 saat önce

İZMİR'de, zeka geriliği, işitme kaybı ve konuşma bozukluğu bulunan yüzde 96 engelli Doğa Taşar'ı (20), sadece sol elini kullanarak yaptığı resimler hayata bağlıyor.

Tek elini kullanabilen Doğa'nın resimleri, İzmir'in 30 ilçesinde sergilenecek, System.String[]

İZMİR'de, zeka geriliği, işitme kaybı ve konuşma bozukluğu bulunan yüzde 96 engelli Doğa Taşar'ı (20), sadece sol elini kullanarak yaptığı resimler hayata bağlıyor. Resim yeteneği ile engellerini aşan Doğa için, İnsan İçin Umut Derneği'nce, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın da desteğiyle 30 ilçede resim sergisi açılacak.

İzmir'de oturan yüzde 50 mental retardasyonu bulunan, serebral palsi hastası yüzde 96 engelli Doğa Taşar, kendini ifade edebilmek için resim çiziyor. Resimleri tişört ile bardaklara basılan ve internet üzerinden satışa sunulan, aynı zamanda daha önce pek çok resim sergisi açan Doğa, bu tutkusuyla hayata bağlanıyor. Sadece sol elini kullanarak yaptığı resimlerle hayal dünyasını yansıtan Doğa için, İnsan İçin Umut Derneği harekete geçip 'Umut Köprüsü' projesini başlattı. Proje kapsamında Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın destekleriyle İzmir'in 30 ilçesinde Doğa'nın resimlerinden oluşan sergiler açılacak. Doğa'nın tüm engellerine rağmen resim yeteneğini sergilediğini söyleyen İnsan İçin Umut Derneği Başkanı Menşure Gökçe, "Doğa'nın bu resimlerinin İzmir'in her yerinde gösterilmesi için Ankara'da birtakım görüşmeler yaptık ve İzmir'in 30 ilçesinde resim sergisi açacağımız bir proje başlattık. İlk sergimizi Konak'ta açacağız. Bütün İzmir halkının bu umut köprüsünden geçmesini istiyoruz. Sergilerimizi ziyaret etsinler ve Doğa'ya destek olsunlar. Doğa'nın bu azminin tüm insanlara örnek olmasını istiyorum" dedi.

'EN BÜYÜK HAYALİM DOĞA'NIN RESİMLERİYLE TANINMASI'

Annesi Aslı Taşar ise, Doğa'nın yeteneğiyle ilerlemesini istediğini belirterek şöyle konuştu:

"Doğa'nın yüzde 96 bizim engel olarak görmediğimiz engelleri var. Sağ kol ve sağ bacağında güçsüzlük var. Konuşması hiç yok. Biz Doğa'nın bu rahatsızlığını yaklaşık 8 aylıkken öğrendik ve fizik tedavi ile özel eğitime başladık. Doğa'yı 8 yaşındayken kaynaştırma öğrencisi olarak bir ilkokula kaydettirdik. Doğa arkadaşlarından geri kalmaya başladı ve sırada otururken resim yapmaya başladı. Şimdi de özellikle izlediği çizgi filmleri çizmeyi çok seviyor. O dönemde hiçbir resim eğitimi almamıştı, ancak üç yıldır kursa gidiyor. Doğa resim yapmaya başladığı zaman en az iki saat boyunca o resmi bitirmeden bırakmıyor. İnsan İçin Umut Derneği'nin desteğiyle Doğa'ya açılacak sergiler bizi çok mutlu etti. Doğa'nın resim yeteneğinin evde kalmasını istemiyorum. Doğa'nın yeteneği duyulmalı çünkü gerçekten çok yetenekli ve bu alanda ilerlemesini istiyorum. Doğa'nın engellerinden dolayı başka ilerleyebileceği bir alan yok. En büyük hayalim ve dileğim, Doğa'nın resimleriyle tanınması."


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:14 Kaynak: DHA
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