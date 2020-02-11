Tek eliyle yaptığı örgülerle kendisi gibi depremzedelere umut oluyor - Son Dakika
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Tek eliyle yaptığı örgülerle kendisi gibi depremzedelere umut oluyor

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde eşini, iki çocuğunu, kolunu ve bacağını kaybeden Asya Koşal (48), tüm zorluklara rağmen yaşama tutundu.

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde eşini, iki çocuğunu, kolunu ve bacağını kaybeden Asya Koşal (48), tüm zorluklara rağmen yaşama tutundu.  Şimdilerde İzmir'de yaşayan, tek eliyle örgü örerek sosyal medya üzerinden kendisi gibi engellilere örgü eğitimi veren Koşal, Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Koşal, hem kendisinin, hem de arkadaşlarının ördüğü atkı, bere, kazak gibi ürünleri depremzedelere ulaştıracak.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Ayşe Koşal, Marmara Depremi'nde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Çocukları Oğulcan (5), Cansu (8) ve eşi depremde hayatını kaybederken, kendisi 72 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Kangren olduğu için sağ kolu ve sağ bacağı kesilen Koşal, 2011 yılında Yavuz Koşal ile evlenerek İzmir'e yerleşti.

Yaşamın tüm zorluklarına rağmen pes etmeyen Koşal, burada tek eliyle atkı ve bere örmeye başladı. Daha sonra ördüğü ürünleri sosyal medya hesabında paylaşan ve büyük destek gören Koşal, çektiği videolarla kendisi gibi engellilere de örgü eğitimi verdi. Koşal şimdi de 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Koşal, hem kendisinin, hem de arkadaşlarının ördüğü atkı, bere, kazak gibi ürünleri depremzedelere ulaştıracak.

Depremzedelerle benzer duyguları hissettiklerini söyleyen Koşal, "Hiçbir zaman korkmasınlar ve mücadele etmekten vazgeçmesinler. Çocukları olan çocuklarına sarılsın, onlar için güçlü dursun. Nefes aldığımız sürece umut vardır" dedi.

'TERAPİ GİBİ GELİYOR'

Kolunu ve bacağını kaybettikten sonra fantom denilen hayalet ağrılar yaşadığını anlatan Koşal, "Depremden önce bir diş hekimi ofisinde çalışıyordum. Çocukluğumdan beri örgü örmeyi seviyorum, ancak deprem sonrasında örmeyi bırakmıştım. Boş durmayı sevmediğim için sürekli ne yapabileceğimi düşündüm. Bir gün ablam kendisinin ördüğü örgüyü tesadüfen yanıma bıraktı. Denedim ve yapabildiğimi gördüm. Şu anda tek elimle tığ kullanabiliyorum. Sadece örgü örmek şu an bana terapi gibi geliyor. Örgü örmek ağrılarımı dindirmiyor, hatta bazen fazlalaştırıyor ama bir şeyler üretebildiğime odaklanmak bana terapi gibi geliyor. Diğerleri gibi çok rahat öremesem de severek örgü örüyorum" diye konuştu.

'YURT DIŞINDAN DAHİ YAZIYORLAR'

Sosyal medyada paylaştığı ürünlerin büyük beğeni topladığını anlatan Topal, "Ürünlerim ilgi görüyor ancak beni asıl mutlu eden insanların verdiği tepkiler. Birçok kişiden 'Hayatımı değiştirdin', 'Umut oldun' gibi tepkiler alıyorum. İnsanlar benim hikayeme bakarak pes etmemeyi ve mücadele etmeyi bir kez daha hatırlıyorlar. Bu benim için çok kıymetli. Aynı zamanda benim gibi bir kolu olmayan ve örgü örmek isteyen kişiler de sıkı takipçilerim. Onlara çektiğim videolarla nasıl örgü örebileceklerini anlatıyorum. Yurt dışından dahi çeviri programlarını kullanarak benimle iletişime geçen ve 'Bana da öğret' diyen birçok kişi oldu. Ne mutlu bana" diye konuştu.


Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:22 Kaynak: DHA
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