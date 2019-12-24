"Tek engelim sensin" etkinliği ile engelli bireylere dikkat çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tek engelim sensin' etkinliği ile engelli bireylere dikkat çekildi - Son Dakika

"Tek engelim sensin" etkinliği ile engelli bireylere dikkat çekildi

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu tarafından düzenlenen "Tek Engelim Sensin" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu tarafından düzenlenen "Tek Engelim Sensin" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.


Cumhuriyet Konferans Salonu'nda etkinliğe, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Fidan Özbey, Dr. Müslüm Akdemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.


Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Başkan Yardımcısı Ahizer Özbek yaptığı açılış konuşmasında yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek "Biz bir gün değil, her gün hatırlanmak istiyoruz. O yüzden bu etkinliği engelliler gününde gerçekleştirmedik" vurgusunu yaptı. Gerçekleştirdikleri bu etkinlikte anlatılan her olayın hayatlarında yaşadığı sıkıntıları yansıttığını belirten Ahizer Özbek, engelli bireylere yönelik duyarlılığın sürmesi temennisinde bulundu.


Programda konuşan Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Akdemir, büyük farkındalık oluşturan topluluğun çok iyi yönetildiğini vurguladı. Topluluğun yaptığı etkinliklerle Düzce Üniversitesi'ni gururlandırdığını belirten Akdemir, bu kapsamda YÖK tarafından Düzce Üniversitesi'ne "Engelsiz Program Nişanı" verildiğine dikkat çekti.


Düzce Üniversitesi öğrencisi Seyhan Yapar "Aramızdan Engel Yok" şiirini okumasının ardından Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fidan Özbey, eğitim ve öğretimde özel gereksinimli üniversite öğrencilerinin eğitim sürecindeki yasal haklardan bahsetti. Ders ve sınıflara yönelik yasal hakların neler olduğuna değinerek konuşmasını sonlandırdı.


Programda Düzce Üniversitesi öğrencileri tarafından "Tek Engelim Sensin" tiyatro oyunu da sergilendi. Öğrencilerin sahne performansı ilgiyle takip edildi. Tiyatro gösterisinin sonrasında Tuğba Hilal Canlıoğlu, engelli arkadaşlarıyla yaptıkları KPSS çalışmalarından bahsederek katılımcılara da onlarla birlikte çalışmaları konusunda düşüncelerini paylaştı. "Sahne Senin" dinletisinin ardından teşekkür belgelerinin takdimiyle program sona erdi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor
Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç'un test sonucu açıklandı: Akıl sağlığı yerinde Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
16:56 AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Son Dakika
16:56 Otomobiliyle çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis talebi - Son Dakika
16:56 CHP Aydın Milletvekili Tezcan'dan Havza ziyareti - Son Dakika
16:55 Dehşet ! Görüntüler Gaziantep'ten - Son Dakika
16:55 Beşiktaş, VAR kayıtları için TFF'ye başvurdu - Son Dakika
16:33 Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
16:27 Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 17:00:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Tek engelim sensin" etkinliği ile engelli bireylere dikkat çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]