"Tek engelim sensin" etkinliği ile engelli bireylere dikkat çekildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu tarafından düzenlenen "Tek Engelim Sensin" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Konferans Salonu'nda etkinliğe, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Fidan Özbey, Dr. Müslüm Akdemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.



Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Başkan Yardımcısı Ahizer Özbek yaptığı açılış konuşmasında yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek "Biz bir gün değil, her gün hatırlanmak istiyoruz. O yüzden bu etkinliği engelliler gününde gerçekleştirmedik" vurgusunu yaptı. Gerçekleştirdikleri bu etkinlikte anlatılan her olayın hayatlarında yaşadığı sıkıntıları yansıttığını belirten Ahizer Özbek, engelli bireylere yönelik duyarlılığın sürmesi temennisinde bulundu.



Programda konuşan Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Akdemir, büyük farkındalık oluşturan topluluğun çok iyi yönetildiğini vurguladı. Topluluğun yaptığı etkinliklerle Düzce Üniversitesi'ni gururlandırdığını belirten Akdemir, bu kapsamda YÖK tarafından Düzce Üniversitesi'ne "Engelsiz Program Nişanı" verildiğine dikkat çekti.



Düzce Üniversitesi öğrencisi Seyhan Yapar "Aramızdan Engel Yok" şiirini okumasının ardından Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fidan Özbey, eğitim ve öğretimde özel gereksinimli üniversite öğrencilerinin eğitim sürecindeki yasal haklardan bahsetti. Ders ve sınıflara yönelik yasal hakların neler olduğuna değinerek konuşmasını sonlandırdı.



Programda Düzce Üniversitesi öğrencileri tarafından "Tek Engelim Sensin" tiyatro oyunu da sergilendi. Öğrencilerin sahne performansı ilgiyle takip edildi. Tiyatro gösterisinin sonrasında Tuğba Hilal Canlıoğlu, engelli arkadaşlarıyla yaptıkları KPSS çalışmalarından bahsederek katılımcılara da onlarla birlikte çalışmaları konusunda düşüncelerini paylaştı. "Sahne Senin" dinletisinin ardından teşekkür belgelerinin takdimiyle program sona erdi. - DÜZCE