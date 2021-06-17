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"Tek eşliliğe inanmıyorum" demişti: Altı ayda üç bebek sahibi oldu, diğeri de yolda - Son Dakika

"Tek eşliliğe inanmıyorum" demişti: Altı ayda üç bebek sahibi oldu, diğeri de yolda

17.06.2021 17:12

YİNE İKİZLERİ OLDUNick Cannon'ın bir süredir birlikte olduğu DJ Abby de La Rosa, Instagram hesabından ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu.

YİNE İKİZLERİ OLDU

Nick Cannon'ın bir süredir birlikte olduğu DJ Abby de La Rosa, Instagram hesabından ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu. de La Rosa, 14 Haziran'da dünyaya gelen ikiz bebekleriyle çekilen bir videosunu paylaşarak, "Dünyaya hoş geldiniz Zion Mixolydian Cannon ve Zililon Heir Cannon" mesajını yazdı. Mutluluktan gözlerinin içi gülen Abby de La Rosa'nın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik yorumu ve beğeni geldi.

MARIAH CAREY'DEN DE İKİZLERİ VAR

Zion ve Zillion, Nick Cannon'ın sahip olduğu tek ikizler değil. Cannon, ünlü şarkıcı Mariah Carey ile 2008'de başlayıp 2016'da biten evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuk babası olmuştu. Cannon ile Mariah Carey'nin evliliğinden dünyaya gelen Moroccan Scott ve Monroe, şu anda 10 yaşında. Çiftin boşanmasından sonra ikizler anneleri Mariah Carey ile yaşıyor.

ALTI AY ÖNCE DE BABA OLMUŞTU

Nick Cannon'ın Britanny Bell ile birlikteliğinden de 3 yaşında Golden adında bir oğlu ve 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Powerful Queen adında bir de kızı bulunuyor.

ONDAN DA BİR ÇOCUĞU OLACAK

Ancak Nick Cannon cephesinden gelen bebek haberleri bunlarla sınırlı değil. 40 yaşındaki Cannon'ın bir başka sevgilisi Alyssa Scott'dan da yakında bir bebek sahibi olacağı belirtiliyor. Böylece Cannon, sadece altı ay içinde bir değil üç kez çocuk sahibi olma unvanını elde edecek.

ÜÇ SEVGİLİ İDDİASI

Bütün bu gelişmeler gözlerin Nick Cannon'a çevrilmesine neden oldu. Geçmişte bir röportajında tek eşliliğe inanmadığını söyleyen Cannon'ın, son dönemde üç tane sevgilisi olduğu ileri sürülüyor. Nick Cannon, katıldığı bir sohbet yayınında "Bir daha sadece tek bir kadınla olmak isteyeceğimi sanmıyorum" diyerek bu konudaki görüşünü ifade etmişti.

'ONUN HAKKINDA ANCAK İYİ ŞEYLER SÖYLEYEBİLİRİM'

Cannon'ın üç yaşındaki oğlu Golden ile altı aylık kızı Powerful Queen'in annesi olan Brittany Bell, geçen yılın Aralık ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Nick Cannon için sadece iyi şeyler söyleyebileceğini belirtmişti.

'EVLİLİĞE İNANMIYORUM' DEMİŞTİ

Nick Cannon, Mariah Carey'den boşandıktan sonra verdiği bir röportajda, ünlü şarkıcıyla tanışınca tek eşliliğe yöneldiğini belirtmişti. "Evliliğe inanmıyordum" diyen Cannon "O bana her ne söylese aynı fikirde olurdum. Eğer bana aya gitmek istediğini söylese bunu hemen kabul ederdim" diye konuşmuştu. Fakat görünüşe göre Mariah Carey'den boşandıktan sonra Nick Cannon yeniden çok eşliliğe yöneldi.

SADECE BİR EVLİLİK YAPTI

Tam adı Nicholas Scott Cannon olan oyuncu, rap'çi, TV sunucusu Nick Cannon, bugüne kadar olan tek evliliğini Mariah Carey ile yaptı. Çift, 2008 yılında evlenip 2016 yılında boşandı.

Tek eşliliğe inanmıyorum demişti: Altı ayda üç bebek sahibi oldu, diğeri de yolda

Mariah Carey, Nick Cannon, Instagram, Haziran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Tek eşliliğe inanmıyorum' demişti: Altı ayda üç bebek sahibi oldu, diğeri de yolda - Son Dakika Magazin


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