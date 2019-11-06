'Tek Evimiz Dünya' dediler; 36 ton çöp toplandı

'Tek Evimiz Dünya' sloganı ile başlatılan kıyı temizliği hareketinde, Türkiye'nin tüm kıyılarında, Bahçeşehir Kolejinden 14 bin 500 öğrenci, veli, öğretmen, çalışan ve gönüllüler kıyı temizliği yaptı. Türkiye genelinde toplam 8 bin 350 kilometrede 36 ton çöp toplandı.

"Bahçeşehir Koleji Evine Sahip Çıkıyor, Tek Evimiz Dünya" sloganı ile bir sosyal sorumluluk projesi başlatan Bahçeşehir Koleji, Türkiye genelindeki 60 kampüsünden toplam 14 bin 500 öğrenci, veli, öğretmen ve çalışan ile kıyılardaki kirli atıkları topladı. Öğrencilerin plastik şişe, izmarit, kağıt, teneke gibi birçok atığı topladığı sorumluluk projesi için Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel 'Çevre ve doğayı korumak çağdaş bir yaklaşımdır. Biz de öğrencilerimizin bu vizyona sahip olmaları için onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Kadıköy Moda sahilinde gerçekleşen kıyı temizliğine Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti.

ÖNCELİĞİMİZ TEMİZLEMEK DEĞİL, KİRLETMEMEK!"

Temizliğe 'veli' olarak katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, önceliklerinin temizlemek değil, kirletmemek olduğunu söyledi.

Odabaşı, "Çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak, çevre bilinciyle nasıl yaşanacağını göstermek için yapılan bir etkinlik. Kadıköy'de olduğu için de ben ayrıca mutluyum. Biz elimizden geldiğince temizlemeye çalışıyoruz ama yapmamız gereken temizlemek değil, kirletmemek. Bizim de belediye olarak önceliğimiz o. Çünkü bir şekilde temizliyoruz ama ne kadar az kirletirsek o kadar çok tasarruf etmiş oluruz. Belediye bütçesinin en büyük kalemi temizlik oluyor. Yapacağımız her tasarrufla kaynağı başka alanlarda değerlendirebiliriz. Böylece Kadıköy'ün daha da güzel olması için çalışmalar yapacağız. Onun için önceliğimiz temizlemek değil, kirletmemek" diye konuştu.

"DOĞA SİZ ONA NASIL DAVRANIRSANIZ, ÖYLE CEVAP VERİYOR"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Bahçeşehir Kolejinin öğrencilerine aşıladığı ve insan olmanın en önemli unsurları arasındaki doğa ve çevre temizliği bugün ülkemizin bir politika olarak görmesi gereken boyuttadır. Böylesine güzel bir ülkeye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Gıpta edilecek kıyılarımız, inanılmaz güzel denizlerimiz ile dünyada hayranlık uyandıran ülkelerdeniz ancak bunun kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Çünkü doğa vakti geldiğinde sizin ona davrandığınız şekilde yanıt veriyor. Bizim görevimiz gelecek nesillere bu bilinci en iyi şekilde aktarmak, yalnızca teoride değil pratikte de onlara bunu yaşatarak öğretmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de sosyal sorumluluk olarak en fazla önemsediklerimiz arasında kıyı temizliği geliyor" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ VE TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN…"

Farkındalık yaratmak adına, tüm kampüslerdeki veliler, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte kıyı temizliği yaptıklarını vurgulayan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, insanların yarattığı kirliliğe dikkat çekmek gerektiğini belirtti.

Dağ, "Gezegenimizin 4'te 3'ü sularla çevrili, yaşamın kaynağı da sular ve bu kaynağın devam etmesi lazım. İnsanların yarattığı kirliliğe de dikkat çekmek lazım. Biz Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye'nin 4 tarafındaki kampüslerimizde bu konunun kapsamını biraz daha genişletiyoruz. Sadece denizler değil, göller, dereler, nehirler, kıyısı olan her yerde insanın yarattığı kirliliğe dikkat çekmek için bu farkındalığı başlatıyoruz. Çocuklarımıza daha iyi, daha temiz dünya bırakmak isteyen herkesle buradayız. Dünya bizim evimiz ve tek evimiz. Onu temiz bırakmalıyız, daha temiz ve daha iyi bir dünya için çocuklarımıza bu farkındalığı kazandırmalıyız" dedi.

Özlem Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahçeşehir Kolejindeki öğrencilerimiz daha iyi bir dünya için henüz okul öncesi yaşlarından itibaren kendi alanlarıyla ilgili konularda uzman kişilerce bu bilgilendirmeleri alıyorlar ve bu farkındalığı kazanmaya başlıyorlar. Önemli olan bu bilgiyi paylaşmak, bu farkındalığı paylaşmak ve sadece öğrencilerimizle sınırlı tutmamak. Amacımız bunu yaşadığımız tüm şehre yayabilmek ve hep birlikte öğrencilerimize daha iyi bir dünya için neler yapmaları gerektiğini öğretebilmek."