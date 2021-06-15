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Tek fidan köyün geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Tek fidan köyün geçim kaynağı oldu

15.06.2021 10:36
Tek fidan köyün geçim kaynağı oldu, System.String[]

Bilecik'e 91 yıl önce Trabzon'dan getirdiği hurma fidesini aşılaya aşılıya büyüten İsa Dönerkaya'nın sayesinde o meyve köyünün geçim kaynağı oldu.

Bilecik'e 91 yıl önce Trabzon'dan getirdiği hurma fidesini aşılaya aşılıya büyüten İsa Dönerkaya'nın sayesinde o meyve köyünün geçim kaynağı oldu. Geçen yıl 500 ton üretim yapılan yaklaşık 260 kişinin yaşadığı 70 haneli Başköy halkı, İsa dedelerini unutmayarak onun anısı içinde hurma fileleri olan bir bahçe düzenledi, hayatını anlatan bir de tabela astı.

1985'te vefat eden ve mezarı Eskişehir'de bulunan İsa Dönerkaya'nın anısı yaşatmak isteyen Bilecik merkeze bağlı Başköy'de faaliyet gösteren Baştacı Kadınlar Derneği, bir bahçenin etrafına tel örgüyle çevirerek içine hurma fideleri olan bir yer yaptı. Ardından bahçenin girişine üzerinde Dönerkaya'nın resmi ve hurmanın geliş hikayesi yazan bir de tabela astırdı.

5'inci kuşak torunla hurma fidelerine çapaladı

Tabela asıldıktan sonra İsa Dönerkaya'nın 15 torunundan en büyüğü olan ve hayatını kaybeden Nazmi Diyar'ın eşi, çocuğu ve torunu bu tarlaya çağırıldı. Tabela ve tarlayı görünce gözyaşlarına hakim olamayan İsa Dönerkaya'nın torunu merhum Nazmi Diyar'ın eşi Aynur Diyar, hemen Baştacı Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Selcan Kapukaya'ya sarıldı. Daha sonra bahçedeki hurma fideleri 5'inci kuşak torun olan Zeynep Bilge Saka ile çapalayan Aynur Diyar'ın mutluğu yüzüne yansıdı.

"Köyümüze bir gelirimiz var diyerek köylüler İsa dedemize hep dua ediyor"

Gördüğü manzara karşısında hüzünlenen gelin Aynur Diyar, "Ben İsa dedenin en büyük torununun eşiyim. Büyük dedemize 1930 yılında Trabzonlu asker arkadaşına tarafında hediye edilen hurma fidesini buraya getiriyor. Bu fidanı aşılaya aşılaya bütün köye dağıtıyor. Kayınvalidem de hep söylerdi 6 yaşımdaydım, babam bunu getirdiği ve köyün geçim kaynağı oldu. Bu şekilde bütün köy, yaşlılarımız İsa dedeye hep dua ediyor. Köyümüze bir gelirimiz var diyerek" dedi.

"Çok duygulandım, çok memnun oldum"

Anısına yapılan bahçe ve tabelayı gördüğünde duygulandığı anlatan Aynur Diyar, "Bugün geldim bahçeyi gördüm gerçekten çok duygulandım. Gerçekten çok güzel bir şey oldu köyümüz için. Ama bütün her şey Sercan kızımızın yardımıyla oldu. Tabelayı da okudum, hayatını yazmışlar. Çok duygulandım, çok memnun oldum. 15 torunun en büyük torunu oluyor benim eşim. Eşim vefat ettiği için bulunamıyor. İnşallah ruhu bizi seyrediyordur. Burada emeği geçen Baştacı Kadınlar Derneğine teşekkür ederim" dedi.

"Burada hurmanın gerçek bir geçmişi var, İsa dededen beri gelen"

İsa Kapukaya'nın 4'üncü kuşak torunu olan Aynur Saka ise, "Ben İsa dedenin torununun çocuğu oluyorum. Annemin de anlattığı gibi çok duygulandık, çok teşekkür ederiz emeği geçen herkese. Burada hurmanın gerçek bir geçmişi var, İsa dededen beri gelen. O geçmişe saygı duyulması da bizi onura etti. İnşallah meyvelerini toplamaya da geliriz. Şuanda fidan halindeler çünkü. İnşallah bir gün gelip meyvelerini yiyebiliriz" dedi.

"Bugün büyük büyük dedemin resmini ilk defa gördüm ve duygulandım"

İsa dedenin 5'inci kuşak torunu Zeynep Bilge Saka ise, "Bugün dedemin resmini ilk defa gördüm, burayı da ilk defa gördüm. Çok mutlu oldum, çok duygulandım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"İsa dedemizin getirdiği bir fidan şuan bizlere gelir kapısı oldu"

Baştacı Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Selcan Kapukaya da, dernek olarak Trabzon hurmasını kurutarak köyün geçimine katkı sağladıklarını belirtti. Kapukaya, "İsa dedemizin getirdiği bir fidan şuan bizlere gelir kapısı oldu. Biz de bu amaçla köyümüze bu hurmayı getiren İsa dedeye ahde vefa olarak bu bahçeyi yapmak istedik. Bizce güzel oldu. Amacımız, bunun gelişi hikayesi kaybolmasın, yeni nesillere de aktarmak için böyle bir şey yaptık" dedi. - BİLECİK

Tek fidan köyün geçim kaynağı oldu
Tek fidan köyün geçim kaynağı oldu
Tek fidan köyün geçim kaynağı oldu
Tek fidan köyün geçim kaynağı oldu
Tek fidan köyün geçim kaynağı oldu
Tek fidan köyün geçim kaynağı oldu
Tek fidan köyün geçim kaynağı oldu

Kadınlar Derneği, Trabzon, Bilecik, Hurma, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tek fidan köyün geçim kaynağı oldu - Son Dakika


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