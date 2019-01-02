Tek Gecede 6 Farklı Mekan
2 saat önce
20 yıl önce kurduğu Orka Orkestrası'yla gece hayatına yön veren isimlerin başında yer alan Özgür Ordulu, yıl başında 6 farklı mekanda konser verdi.
Tek geceye 6 sahneyi sığdıran orkestra sırasıyla Divan İstanbul, Fairmont Quasar, İntercontiental, Hilton Maslak, Divan Brasserie ve Rıtz Carton İstanbul'da sahne performansı gerçekleştirdi. Orkestra 31 Aralık gecesini 1 Ocak'a bağlayan saatte geri sayımı da Rıtz Carton'da yaptı.
Aldıkları tepkilerden çok memnun olduğunu dile getiren Orka Orkestrası kurucusu Özgür Ordulu, "Müzik organizasyon olarak 2018'den 2019'a girerken, İstanbul'un önde gelen 6 otelinde hizmet vermenin ve güzel dönüşler almamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:17 Kaynak: Bültenler
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