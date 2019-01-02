Son Dakika Haberleri: Tek Gecede 6 Farklı Mekan

Tek Gecede 6 Farklı Mekan

2 saat önce

20 yıl önce kurduğu Orka Orkestrası'yla gece hayatına yön veren isimlerin başında yer alan Özgür Ordulu, yıl başında 6 farklı mekanda konser verdi.

Tek Gecede 6 Farklı Mekan, System.String[]

Tek geceye 6 sahneyi sığdıran orkestra sırasıyla Divan İstanbul, Fairmont Quasar, İntercontiental, Hilton Maslak, Divan Brasserie ve Rıtz Carton İstanbul'da sahne performansı gerçekleştirdi. Orkestra 31 Aralık gecesini 1 Ocak'a bağlayan saatte geri sayımı da Rıtz Carton'da yaptı.

Aldıkları tepkilerden çok memnun olduğunu dile getiren Orka Orkestrası kurucusu Özgür Ordulu, "Müzik organizasyon olarak 2018'den 2019'a girerken, İstanbul'un önde gelen 6 otelinde hizmet vermenin ve güzel dönüşler almamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:17 Kaynak: Bültenler

Maslak, İstanbul, Güncel
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