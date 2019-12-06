Son Dakika Haberleri: Tek geçim kaynağı 35 yıllık boya sandığı
Son Dakika Güncel Tek geçim kaynağı 35 yıllık boya sandığı - Son Dakika

Tek geçim kaynağı 35 yıllık boya sandığı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta 65 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Üzer, 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Tek geçim kaynağı 35 yıllık boya sandığı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta 65 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Üzer, 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.


Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesinde yaşayan Üzer, sabahın erken saatlerinde boya sandığını ve taburesini alıp, bir saatlik yolculuğun ardından ekmek parasını kazanmak için Trabzon Bulvarı'nda yerini alıyor. 35 yıldır boyacılık yaptığını söyleyen Mehmet Üzer, ömrünün yettiği kadar ayakkabı boyamaya devam edeceğini söyledi. İşini sevdiğini söyleyen Üzer, "Ayakkabı boyacılığı yaparak çocuklarımı okutamadım. Gücüm yetmedi okutmaya. Onlara iyi imkanlar sunmayı bende isterdim ama elimden gelen buydu ama buna rağmen kimseye muhtaç etmedim çocuklarımı. Alın teriyle paramı kazanıyorum ve insanlar sevgiye, sadakate muhtaç, ilgiye, şimdilerde ise aile bağları eskiye göre azaldı. Para her şey olmuş ve yaptığım mesleğin, işin ayıbı yok. Bazen dayanacak gücüm kalmasa da rızkımı kazanmak için yola çıkıyorum. Kimseye bu yaşta muhtaç olmamak için çalışıyorum. Benim mutluluğum akşam evime gidince güler yüzle kapımı açan eşimin hoş geldin demesi. Mutluluk, huzur bu aslında" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Trabzon Bulvarı, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu
'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:07:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek geçim kaynağı 35 yıllık boya sandığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]