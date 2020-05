Tek geçim kaynağı bataklığa saplandı... 2 gecedir bataklığa saplanan ineğinin yanından ayrılmıyor - Son Dakika

Tek geçim kaynağı bataklığa saplandı... 2 gecedir bataklığa saplanan ineğinin yanından ayrılmıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gecedir ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy, tek geçim kaynağı olan hayvanın kurtarılmasını istiyor.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy'a ait inek, Nehir Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplandı. Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabahı beklemek için ineğinin başından ayrılmadı. Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmalar sonuç vermeyince Atasoy ikinci gece de ineğinin başından ayrılmadı.

'Tek geçim kaynağım bu inek'

Zor şartlarda yaşadığını belirten Atasoy, "Her zaman olduğu gibi inekleri otlamak için bu taraflara gönderiyoruz. Dün akşam üstüydü ineğim gelmeyince merak edip hemen aramaya çıktım. Nehir Sazlığına doğru gittim. Baktım ineğim bataklığa saplanmış. Hemen çıkartmak için itelemeye başladım ama bataklık olduğu için çıkmadı. Mecbur ineğimin başına bir şey gelemesin diye sabaha kadar yanında bekledim. Köyden yardım istedim, sağ olsunlar hepsi geldi yardıma ama maalesef yine çıkartamadık. Her yeri aradık kurtarmak için fakat bataklık olduğu için kimse gelemedi. Şu an çok üzgünüm, bu inek benim evimin tek geçim kaynağıdır. İneğimi yalnız bırakamıyorum, lütfen yetkililer bana yardım etsin" dedi.

Amcası için yardım talebinde bulunan Galip Atasoy da, "Amcam ineğinin yanında oturmuş ve hayvanı da bataklığa saplanmış durumda. Yardıma geldik bir türlü çıkarmadık. Amcamı da bir türlü eve götüremedik. 'İneğim çıkmadan ben gelmem' diyor. İneğini almış 10 bin liraya, şimdi burada kesersek kasaplar bin lira ancak verir. 10 çocuğu var ve geçimini bu inekle sağlıyor. Büyüklerimizden isteğimiz, amcama yardımda bulunsunlar" ifadelerini kullandı