Tek geçim kaynağı olan kayıp koyunlarını 2 gündür dağ taş demeden arıyorlar - Son Dakika

Tek geçim kaynağı olan kayıp koyunlarını 2 gündür dağ taş demeden arıyorlar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Oğulcuk köyünde koyun sürüsüne saldıran kurtlar, yaklaşık 30'a yakın koyunları telef olurken, 20 yakın koyun ise dağlık alanda kayboldu.

Hakkari'ye Yüksekova ilçesinde 40 kilometre uzaklıkta bulunan Oğulcuk köyünde yaşayan Hasan Çetin ve Salih Çetin adlı vatandaşların koyunlara 2 gün önce gece yarısı kurt sürüsünün saldırmasından dolayı 30'a yakın koyunları telef olurken, 20 yakın koyun ise dağlık alanda kayboldu. Sabahın ilk ışıklarıyla tek geçim kaynakları olan koyunlarının aramasına çıkan köylüler, dağın her yerine dağılmış koyunların cansız bedenlerine rastlanırken, köye 3 kilometre uzağında bulunan yaylada 20'e yakın koyunların kaybolması üzerine 2 gündür dağ taş demeden aramasını sürdürüyorlar. 30 derece sıcağın altında, yüksek rakımlı dağları karış karış arayan köylüler, etrafa saçılmış koyunların cesetlerini bulurken, kaybolan koyunları ise bulana kadar arayacaklarını söylediler.

2 gündür dağ taş demeden koyunlarını aradıklarını belirten Hasan Çetin, "Olay gece saat 23: 45 sıralarında yaşandı. Çoban köylüleri aradı kurtlar koyun sürüsüne saldırdığını söyledi. Bizde apar topar evden çıkıp buralara geldik. Dağ taş demeden aramaya çıktık. Dağın her yerine koyunların cesetleri saçılmış durumda olduklarını gördük. 30 ölü koyun bulduk, 20 koyun ise hala kayıp. 2 gündür dağ taş demeden 30 derece sıcaklığın altında karış karış arıyoruz. Koyunlarımızı bulana kadar arayacağız. Çünkü hepimizin tek geçim kaynağı onlardır" dedi.