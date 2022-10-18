Tek geçim kaynakları yangında telef oldu - Son Dakika
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Tek geçim kaynakları yangında telef oldu

18.10.2022 11:29
Tek geçim kaynakları yangında telef oldu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayda bir inek telef oldu.

Olay Pülümür ilçesine bağlı Dereköy köyünde yaşandı. Hasan Çelik'e ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Pülümür Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ahırda bulunan bir inek telef oldu. Hayvanın sahibi Çelik, tek geçim kaynaklarının ölen inek olduğunu belirterek yetkililerden kendilerine destek olunmasını istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Tunceli, Pülümür, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tek geçim kaynakları yangında telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tek geçim kaynakları yangında telef oldu - Son Dakika
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