Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Fransız peynir devine Cargill'i hatırlattı - Son Dakika

Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Fransız peynir devine Cargill'i hatırlattı

27.05.2021 13:34
Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Fransız peynir devine Cargill'i hatırlattı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üretim yapan Fransız peynir fabrikasından sendikalı oldukları gerekçesi ile işten çıkarılan işçilerin başlattığı grev sürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üretim yapan Fransız peynir fabrikasından sendikalı oldukları gerekçesi ile işten çıkarılan işçilerin başlattığı grev sürüyor. Fabrika önünde grevlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, eylemlerini uluslararası alanlara da taşıyacaklarını belirterek, Belkarper firmasına Cargill'i örnek gösterdi.

Fabrika önünde grev yapan işçilere seslenen ve Belkarper'in ulus ötesi bir şirket olduğunu kaydeden Tek Gıda İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, "Dünyanın pek çok yerinde yatırımı olan ve uluslararası taahhütleri olan sosyal yarım taahhütnamelerini kabul etmiş bir şirket. Yani çalışanların emeğine, hukukuna saygılı olacağını küresel anlamda da taahhüt etmiş bir şirket" dedi.

Fabrikadaki sendikal çalışmaların 6 yıl öncesine dayandığını ifade ederek, süreç hakkında bilgiler de veren Türkel, "O zaman da söyledik şimdi erteliyorsunuz, öteliyorsunuz ama biz bu seneleri sizden alırız dedik. 5 yıla karşılık her bir işçiye 60'ar bin TL toplu telafi zammı istedik. O tarihten bu tarihe her yıl o tarihteki ücretlere zam verseydin bugün o ücretler nereye gelmeliydi, herkesin ücretini oraya getireceksin. Ondan sonra herkese yüzde 25 - yüzde 30 neyse sosyal hakları ikramiyeleri toplu sözleşme görüşmelerine yazdık. Sözleşme taslağı geldi. İşveren temsilcileri de geldiler. Sözleşme taslağı kendilerine verildi, yasal süreç başladı. İkinci toplantıya gelmediler. Fransa'ya da demişler ki biz sendikaya bunları verirsek batarız demişler. Sendika size 5 yıl evvel 6 yıl evvel ne demişti, çalışanlara hakkını verin demişti" ifadelerini kullandı.

"Şimdi bunların telafi zamanı ve isteklerimizi resmi olarak gönderdik" diyen Tek Gıda İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, "Biz görüşmeye açığız. Onlar görüşmeye hazırız dedikleri zaman oturur müzakere ederiz. Bu süreci telafi edecek bir toplu para vermek zorunda. 5 yıllık sosyal hakları karşılayacak çözümlerle masaya gelmek zorunda. Aksi takdirde Tek Gıda İş Sendikası olarak grevdeki kardeşlerimizi asla aç ve açıkta bırakmayacağız. Her ay günü geldiğinde sendika ücretlerinizi otomatik olarak yatıracak. Bunu da kaç gün sürerse, gün sınırı yok kaç ay kaç yıl sürerse o kadar sürdüreceğiz bundan şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.

Fransız işverenden isteklerini de sıralayan Türkel, "Bir defa işveren sizin 6 yıllık emeğinizi çaldık, özür diliyoruz diyecek. Sendikal haklarınıza saygılı olmamız gerekiyordu, biz ulus ötesi bir şirketiz, bize yakışmadı, özrümüzü kabul edin şimdi bu şirketin geleceğini nasıl belirleyeceğiz, oturup konuşalım demek zorundalar. ya da dünyayı ayağa kaldıracağız dünyayı, sadece Türkiye'yi değil. Belkarper bunu görecek. Tek Gıda'nın başkanı konuşuyor. Yaparız derse yapar. Dünyayı ayağa kaldıracağız dedik ya ayak seslerini duymaya başlamışlardır zaten. Önümüzdeki günlerde küresel anlamda Fransa da dahil bütün tüketim ve üretimden gelen güçler kullanılacak şekilde, uluslararası kampanya başlayacak Cargill'in başına gelenin 10 katı bunların başına gelecek. Bunu unutmasınlar" dedi.

Konuşmanın ardından bir süre daha fabrika önündeki grev çadırında bekleyişlerini sürdüren işçilerle görüşen Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı, ziyaret anısına fotoğraf çekilmesinin ardından ilçeden ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Fransız peynir devine Cargill'i hatırlattı
Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Fransız peynir devine Cargill'i hatırlattı
Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Fransız peynir devine Cargill'i hatırlattı
Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Fransız peynir devine Cargill'i hatırlattı
Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Fransız peynir devine Cargill'i hatırlattı
Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Fransız peynir devine Cargill'i hatırlattı

Mustafa Türkel, Tek Gıda, Cargill, Grev, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Fransız peynir devine Cargill'i hatırlattı - Son Dakika Ekonomi


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