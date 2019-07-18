Son Dakika Haberleri: Tek gol atıp, sevinçten ağladılar
Son Dakika Spor Haber

Tek gol atıp, sevinçten ağladılar

1 saat önce

Rusya'ya 30-1 mağlup olan Güney Kore Kadın Sutopu Takımı, attıkları tek golün ardından sevinç gözyaşları döktü.

Tek gol atıp, sevinçten ağladılar, System.String[]
Rusya'ya 30-1 mağlup olan Güney Kore Kadın Sutopu Takımı, attıkları tek golün ardından sevinç gözyaşları döktü.

2019 Dünya Sutopu Şampiyonası'nda B Grubu'nda aldıkları kötü sonuçlarla dikkat çeken Güney Kore Kadın Sutopu Takımı, teselliyi turnuvada attıkları tek golde buldu. Macaristan'a 64-0 mağlup olan Güney Kore, bu sayıyla yenilgi rekoruna imza atmıştı. Güney Kore daha sonra Rusya ile karşılaştı. Bu müsabakada da rakibine direnemeyen Güney Kore, havuzdan 30-1 mağlup ayrıldı fakat attıkları golden sonra ilginç olaylar yaşadı. 27-0 gerideyken turnuvadaki ilk golünü atan sporcular, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

Turnuva öncesinde kadınlar su topu takımı bulunmayan Güney Kore, yaklaşık bir ay içinde yüzmeyle ilgilenmiş kişilerden takım kurdu. - İSTANBUL
Güney Kore, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manken Selda Car, hamileyken çekildiği çıplak fotoğrafını paylaştı Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadını "şizofrenim" bahanesi de kurtaramadı ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız FaceApp'e FBI soruşturması istendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:02:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek gol atıp, sevinçten ağladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]