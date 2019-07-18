Tek gol atıp, sevinçten ağladılar
1 saat önce
Rusya'ya 30-1 mağlup olan Güney Kore Kadın Sutopu Takımı, attıkları tek golün ardından sevinç gözyaşları döktü.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:15 Kaynak: İHA
'ya 30-1 mağlup olan Güney Kore
Kadın Sutopu Takımı, attıkları tek golün ardından sevinç gözyaşları döktü.
2019 Dünya Sutopu Şampiyonası'nda B Grubu'nda aldıkları kötü sonuçlarla dikkat çeken Güney Kore Kadın Sutopu Takımı, teselliyi turnuvada attıkları tek golde buldu. Macaristan
'a 64-0 mağlup olan Güney Kore, bu sayıyla yenilgi rekoruna imza atmıştı. Güney Kore daha sonra Rusya ile karşılaştı. Bu müsabakada da rakibine direnemeyen Güney Kore, havuzdan 30-1 mağlup ayrıldı fakat attıkları golden sonra ilginç olaylar yaşadı. 27-0 gerideyken turnuvadaki ilk golünü atan sporcular, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.
Turnuva öncesinde kadınlar su topu takımı bulunmayan Güney Kore, yaklaşık bir ay içinde yüzmeyle ilgilenmiş kişilerden takım kurdu. - İSTANBUL
Manken Selda Car, hamileyken çekildiği çıplak fotoğrafını paylaştı Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadını "şizofrenim" bahanesi de kurtaramadı ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız FaceApp'e FBI soruşturması istendi