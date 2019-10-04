Tek gol var !
26 dakika önce
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
(İHA)
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