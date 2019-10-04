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Tek gol var !

26 dakika önce

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

(İHA)

Antalyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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